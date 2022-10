IWF-Chefvolkswirt im Interview : „Die Menschen hassen Inflation“

Herr Gourinchas, die Inflation liegt bei 8 Prozent in den USA, bei 10 Prozent in Europa und in Schwellenländern. Wann werden wir wieder in normalen Zeiten leben.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Normal ist eine Teuerungsrate in der Nähe von 2 Prozent. Es wird noch eine Zeit dauern, bis wir dahin zurückkehren. Wir prognostizieren, dass die globale Inflation im Jahr 2024 noch 4 Prozent betragen wird, in den Industrieländern etwas weniger. Wir rechnen damit, dass der Höhepunkt noch in diesem Quartal erreicht wird. Sie bleibt aber hartnäckig.

Was macht die Inflation so hartnäckig? Vor wenigen Monaten hieß es noch, sie sei ein Übergangsphänomen. Und warum ist sie plötzlich auf der ganzen Welt?

Drei Faktoren spielen eine Rolle: Vor einem Jahr zeigte sich die Inflation schon. Sie wurde auf die Erschütterung von Lieferbeziehungen infolge der Pandemie zurückgeführt. Dann wurde klar, dass die Ausgabenprogramme der Regierungen ein Faktor waren. Sie lösten eine hohe Nachfrage nach Gütern aus, die wegen der Pandemie knapp waren. Dann kam die Energiekrise, die nach der russischen Invasion die Preise durch die Decke gehen ließ in verschiedenen Teilen der Erde. Die Lebensmittelpreise stiegen ebenfalls, weil die Kriegsparteien großen Lebensmittelproduzenten sind. Schließlich brauchte es Zeit für die richtige Diagnose. Deshalb haben die Zentralbanken zunächst nicht entschlossen reagiert. Sie waren spät dran. Wir im IWF waren aber ebenfalls hinterher.

Warum lagen nahezu alle Zentralbanken falsch.

Gegenfrage: Wie oft haben wir eine Pandemie, die die Welt teilweise zum Stillstand bringt, und vor allem in Industrieländern einen großen fiskalischen Stimulus auslöst? Wie kalkuliert man den Wiederbeginn des Wirtschaftslebens? Da fehlten Erfahrungen.

Einige allerdings hatten gewarnt, etwa der ehemalige US-Finanzminister und Präsidentenberater Larry Summers.

Ja, einige Stimmen gab es.

Jetzt melden sich prominente Stimmen wie Paul Krugman und Joseph Stiglitz mit der Analyse, dass der Höhepunkt der Inflation schon hinter uns liegt und dass die Zentralbanken die Straffung der Geldpolitik zu übertreiben drohten.

Ich wundere mich ein bisschen darüber. Wir sind zuletzt wiederholt überrascht worden, wie hoch die Inflation gestiegen war, wie stark sie sich über Güter und Dienstleistungen hinweg ausgebreitet hat und wie hartnäckig sie sich zeigt. Selbst wenn die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, dann doch unter der Annahme, dass die Zentralbanken die Geldpolitik entschlossen straffen. Wer glaubt, die Zentralbanken drosseln zu stark, ist ein bisschen zu optimistisch. Wir sehen ein großes Risiko: Wenn sich die Zentralbanken schon wieder irren, dann könnten die Inflationserwartungen ins Rutschen kommen.

Die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken steht auf dem Spiel?

Ja, und das ist ihr wichtigstes Vermögen. Deshalb sind sie unabhängig. Sie sollen für Preisstabilität sorgen. Die Inflationserwartungen dürfen nicht ins Rutschen kommen.

Was ist daran so gefährlich?