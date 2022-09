Finanzmarkt Italien : Unternehmen kehren der Börse den Rücken

Aktualisiert am

Auch Italiens Aktienmarkt steckt im Negativtrend. Das verlockt nicht, an der Börse zu bleiben. Zudem fehlt es an institutionellen Investoren.

Abendstimmung an Mailands Börse Bild: REUTERS

Der Ausbruchsversuch ist gescheitert. Wie beim Giro d’Italia, der großen italienischen Radrundfahrt, versuchten die italienischen Aktien im August sich aus dem Pulk zu befreien und sich so dem allgemeinen Niedergang zu entziehen. Nach einem kurzen Aufbäumen hat der Abwärtstrend die Ausreißer vor rund drei Wochen aber wieder eingeholt, und so richtet sich die Kurve des wichtigsten Index, des FTSE-MIB, abermals nach unten. Mehr als 21 Prozent haben die vierzig größten Aktien der italienischen Börse seit Jahresanfang verloren. Schon in den ersten sechs Monaten lag der Verlust ungefähr auf diesem Niveau und übertraf damit sogar das Minus des S&P 500. Der FTSE-MIB trägt das schwarze Trikot, das beim Giro d’Italia früher dem langsamsten Fahrer überreicht wurde.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



An der Börse geht es aber nicht um ein Radrennen, sondern um Milliardenwerte, hinter denen Ersparnisse, Kapital, Einkommen und Arbeitsplätze stehen. Sie werden derzeit reihenweise vernichtet, weil Italien stark von Gas abhängig ist, die Inflation das Wachstum verlangsamt und die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen erhöht. Dass der Norden Italiens mit seinen vielen mittelständischen Industrieunternehmen stark vom Export abhängt, ist angesichts der schlechten internationalen Lage derzeit kein Vorteil. Viele sind beispielsweise Zulieferer der angeschlagenen Automobilindustrie in Deutschland. Allein der schwache Euro ist ein Trost für die Exporteure.