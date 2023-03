Aktualisiert am

Der Bargeld-Anteil am Zahlungsverkehr in Deutschland nimmt weiter ab – auch nach der Pandemie. Kann sein Status als gesetzliches Zahlungsmittel es retten?

Banknoten in Euro sind das gesetzliche Zahlungsmittel. Bild: Jakob von Siebenthal

Der Anteil des Bargeldes am Bezahlen in Deutschland geht auch nach der Pandemie immer weiter zurück. Immer häufiger taucht die Frage auf, ob es bald ganz aus dem Alltag verschwinden könnte. Das Handelsinstitut EHI schätzt, dass der Anteil von Scheinen und Münzen im Handel im vergangenen Jahr noch bei 36,5 Prozent lag, nach 38,5 Prozent im Jahr davor.

Gleichwohl gibt es gerade in Deutschland eine nicht unerhebliche Gruppe von Menschen, wie Umfragen zeigen, die am Bargeld hängen und es zumindest als Möglichkeit zum Bezahlen auch in Zukunft nicht missen möchten.