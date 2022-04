Starinvestor Bill Gross : Der exzentrische Anleihekönig

Gamestop, ausgerechnet Gamestop. Es ist bezeichnend, dass der bekannteste Anleiheanleger der Welt sich dieser Tage nicht mit Anleihen, sondern mit einer Aktie beschäftigt. Bill Gross, 77, konnte sich in Amerikas Finanzszene viele Jahre mit dem Namen „Bond King“, also Anleihekönig, schmücken. So nannten ihn die Zeitungen, so nannten ihn die Börsensender, so nannten ihn sogar manche Kollegen. Fehlte nur noch die Krone.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Doch auf seine alten Tage hat der einstige Starinvestor nun nichts Besseres zu tun, als auf den Absturz des Videospielehändlers Gamestop zu wetten. Eine Aktie, an die vor allem junge Anleger glauben, während die Älteren wie Gross darüber nur den Kopf schütteln. Der Konflikt darüber bewegte Anfang 2021 Anleger auf der ganzen Welt. Dass in dieser Frage nun ein ehemaliger Anleiheinvestor Partei ergreift, mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen: Aber es passt sehr gut zu Gross. Denn einen wie ihn gibt es in der Finanzwelt von heute kaum noch. Gross bezieht stets Position, geht keiner Kontroverse aus dem Weg. Kein Wunder also, dass er sich derzeit mehr von einer umstrittenen Aktie als von Anleihen angezogen fühlt, die in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch eine nachgeordnete Rolle spielen.