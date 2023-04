Aktualisiert am

Christian Angermayer wird oft als Starinvestor bezeichnet. Sein Anlagevehikel („Family-Office“) Apeiron hat 3 Milliarden Dollar investiert in Gesundheit, Fintechs und Kryptoanlagen. Angermayer will mit seinen Investitionen längeres, womöglich sogar „ewiges“ menschliches Leben ermöglichen und für mehr „Happiness“ sorgen, etwa durch die Erforschung medizinischer Psychedelika mit dem Ziel, diese Rauschmittel kommerziell unter ärztlicher Aufsicht nutzbar zu machen.

Politisch ist der heute in London lebende gebürtige Bayer Angermayer bisher eher durch Kontakte ins rechte Spek­trum aufgefallen, so gilt er als Freund der überaus libertären Silicon-Valley-Ikone Peter Thiel, mit dem er einige Investments gemeinsam eingegangen ist. Mit Hamburgs ehemaligem Bürgermeister Ole von Beust (CDU) soll er, so berichtete das Wirtschaftsmagazin „Capital“ im Jahr 2011 über das „Wunderkind der Frankfurter Finanzszene“, einen Luxusurlaub auf der Karibikinsel Saint-Barthélemy verlebt haben. Der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) sei „ein Bekannter“.