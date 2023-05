Ein Händler überprüft an der New Yorker Wall Street aktuelle Börsenkurse. Bild: dpa

Es sind seltsame Börsenzeiten. In der Welt da draußen scheint zwar das Schlimmste vorerst vorüber, seit Europa den Winter ohne Energieknappheit überstanden hat. Aber Sorgen haben die Menschen noch immer genug: Die Inflation in Deutschland ist mit 7,2 Prozent weiter hoch, die Energiefrage ist längst noch nicht gelöst, und auch der Krieg gegen die Ukraine dauert an. Und was macht der deutsche Aktienindex Dax? Er notiert in Nähe seines Rekordhochs. Ähnliches gilt für andere europäische Börsenbarometer.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das gibt einem Verdacht Nahrung, den die Führungsspitze der Europäischen Zen­tralbank (EZB) zuletzt immer offener artikuliert hat. Er lautet: Die Inflation ist nicht nur das Produkt gestiegener Energiepreise und Löhne, sondern vor allem auch auf deutlich überzogene Preiserhöhungen der Unternehmen zurückzuführen. In Zeiten, in denen alles teurer wird, ist schwer zu überblicken, ob eine Firma nur gestiegene Kosten weitergibt oder vielleicht noch ein bisschen zugunsten des eigenen Profits draufschlägt. Die EZB for­muliert das offiziell deutlich zurückhaltender. Nach der Sitzung im März hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde allerdings explizit darauf hingewiesen: Erstmals habe man die Gewinnmargen der Un­ternehmen – also das, was vom Umsatz prozentual als Gewinn übrig bleibt – ins geldpolitische Statement aufgenommen. In „Sektoren mit begrenztem Angebot und wieder steigender Nachfrage“ hätten viele Firmen die Margen erhöht. Spezifischer wurde Lagarde nicht.