Investition des Vermögens : Das ist die Anlagestrategie der Reichen

Aktualisiert am

Neue Erkenntnisse zeigen: Reiche Bankkunden agieren bei der Vermögensanlage zunehmend vorsichtig. Viele zieht es in die Anleihen. Immobilien und Unternehmensbeteiligungen werden unattraktiver.

Vorsicht ist ein Prinzip, das in der Vermögensanlage vor ­größeren Verlusten bewahren kann. Interessanterweise be­achten diesen Grundsatz besonders die sehr Wohlhabenden, die ihr Vermögen in der Regel von den darauf spezialisierten Family Offices verwalten lassen. Und für diese Vermögensverwalter und -berater gibt im aktuellen Umfeld Vorsicht die Marschrichtung vor. Wie aus einer aktuellen Umfrage der auf reiche Kunden spezialisierten Schweizer Großbank UBS hervorgeht, zeigen sich die Family Offices angesichts der unsicheren Wachstumsaussichten in den Industrieländern, der restriktiveren Kreditvergabebedingungen und der zunehmenden geopolitischen Spannungen vorsichtig mit Blick auf die aktuellen Märkte.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Für die Studie hat UBS 230 Family Offices aus aller Welt mit einem durchschnittlichen Gesamtnettovermögen von 2,2 Milliarden Dollar befragt. Deren größte Sorge ist derzeit die Geopolitik, welche die Inflation als Hauptsorge im vergangenen Jahr weltweit überholt hat. Die Inflation stehe derzeit nach Geopolitik und Rezession an dritter Stelle. Darüber hinaus erhöhten die Family Offices ihre Gewichtungen in Regionen, die in den vergangenen Jahren weniger geschätzt worden seien.