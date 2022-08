Anlageprofi im Gespräch : „Das kommende Jahr kann sehr bitter werden“

Wie geht es an der Börse weiter? Invesco-Stratege Bernhard Langer sagt, worunter der Euro leidet und was sonst noch auf Anleger zukommt.

Entwarnung kann Bernhard Langer, leitender Anlagestratege der amerikanischen Kapitalanlagegesellschaft Invesco , noch immer nicht geben. Dazu ist das gegenwärtige Umfeld weiterhin schwierig genug. Vor zwei Monaten hatte Langer im Gespräch mit der F.A.Z. angesichts der Inflations- und Zinsrisiken sowie der nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine grundlegend veränderten geostrategischen Verhältnisse festgestellt: „Alles ist viel schlimmer gekommen als erwartet.“ (F.A.Z. vom 23. Juni) Zwar hat es in der Zwischenzeit eine Kurserholung an den Aktienmärkten und einen Renditerückgang an den Anleihemärkten gegeben, doch in den vergangenen Tagen sind die Anleger wieder in den Krisenmodus übergegangen.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft.



Die Inflation wird nach Ansicht von Langer hoch bleiben und weit über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegen. Doch das ist für ihn nicht das derzeit brennende Thema: „Nun rückt die Rezession in den Mittelpunkt, die durch die Diskussion um einen möglichen Gasmangel, die höheren Energiepreise und den zu erwartenden Kaufkraftentzug sehr wahrscheinlich geworden ist“, sagt der Invesco-Stratege im Gespräch mit der F.A.Z. Sein Ausblick fällt ernüchternd aus: „Auf Europa kommt eine Rezession zu. Das kommende Jahr kann sehr bitter werden.“ Damit sei ein deutlicher Rückgang der Unternehmensgewinne verbunden. Gut möglich, dass die Anleger im kommenden Jahr deutlich weniger Dividenden erhalten werden.