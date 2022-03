Scherbaums Börse : Der Krieg erreicht das eigene Depot

Rüstungsaktien sind eigentlich für viele Anleger ein No-Go im Depot. Der Krieg in der Ukraine hat an den Börsen aber zu einem ungeahnten Interesse an Unternehmen geführt, die auch eine Rüstungssparte haben.

Die Regierungserklärung von Olaf Scholz am Sonntag, den 27. Februar 2022, dürfte in die Geschichte eingehen. Darin kündigte der Bundeskanzler als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine ein Sondervermögen für die Bundeswehr im Volumen von 100 Milliarden Euro an. Mit diesem Geld sollen unter anderem neue Rüstungsvorhaben finanziert werden. Zudem soll in Zukunft das NATO-Ziel – von Ausgaben in Höhe von mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung – Jahr für Jahr eingehalten werden. Am Tag darauf legte der Kurs der Rheinmetall-Aktie kräftig zu.

Die Anteilsscheine des Düsseldorfer Rüstungskonzerns beendeten den Xetra-Handel am Montag, den 28. Februar 2022, mit einem Kursplus von fast 52 Prozent. Auch die Aktien anderer Rüstungskonzerne profitierten kurzfristig seitens der Aussagen von Kanzler Scholz und der Aussicht auf höhere Rüstungsausgaben. Entsprechend kam die Diskussion bei manchen Investoren auf, ob Anleger nun vom Krieg profitieren und in Konfliktzeiten in Rüstungskonzerne investieren sollten.