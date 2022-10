Steuerfreie Einmalzahlung : ING Deutschland zahlt Vollzeitkräften 1500 Euro Energiezuschuss

Aktualisiert am

Die ING Bank will allen Mitarbeitern einen Energiebonus zahlen. Bild: dpa

Die unter dem Namen Diba groß gewordene Bank ING Deutschland profiliert sich gern als guter Zinszahler für Sparkunden und guter Arbeitgeber für ihre 4700 Mitarbeiter. Nun hat die Tochtergesellschaft der niederländischen ING Groep angekündigt, allen Vollzeit-Beschäftigten zum Dezember-Gehalt zusätzlich eine steuerfreie Einmalzahlung von 1500 Euro zukommen zulassen.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ende September hatte die Bundesregierung den Weg für Unternehmen in Deutschland für steuerfreie Sonderzahlungen von bis zu 3000 Euro freigemacht, damit Arbeitgeber ihre Mitarbeiter von den hohen Energie- und Verbraucherpreisen entlasten könnten. ING Deutschland ist nun eine der ersten Banken, die davon Gebrauch macht.

Auch ING-Beschäftigte in Teilzeit sollen mindestens 1000 Euro steuerfrei erhalten. Auszubildenden und dual Studierenden werde die Bank einen 1000-Euro-Zuschuss überweisen, heißt es. Dafür wurde mit den Gewerkschaften ein separater Tarifvertrag geschlossen. „Die ING hat sich mit uns als erstes Institut auf eine Energiegeldzahlung geeinigt“, sagt Jan Duscheck, Bundesfachgruppenleiter Bankgewerbe bei der Gewerkschaft Verdi. Die Entscheidung habe eine Signalwirkung für die gesamte Branche.

Mehr zum Thema 1/

Verdi-Vertreter Duscheck erwartet, dass die Gewerkschaft sich auch mit anderen Instituten über die Auszahlung eines Energiegeldes einigen wird. In der Commerzbank-Tochtergesellschaft ComTS, in der 1600 Mitarbeiter ohne Tarifvertrag oft mit Vergütung nahe dem Mindestlohn Verwaltungsaufgaben wie Postbearbeitung, Digitalisierung von Unterlagen und die Bearbeitung von Kreditsicherheiten erledigen, hat Verdi schon zu Streiks aufgerufen, um den Forderungen nach einem Energiegeld von 1500 Euro in diesem und im nächsten Jahr Nachdruck zu verleihen.