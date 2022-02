Inflationssorgen : Was Anleger über Anleihen und Zinswende jetzt wissen müssen

EZB-Präsidentin Christine Lagarde schloss am Montag vor dem Europäischen Parlament in Straßburg einen abrupten Kurswechsel in der Geldpolitik aus. Bild: dpa

Die Renditemarke von null Prozent hat am Dienstag für Bundesanleihen exakt bei fünf Jahren gelegen. Der im Jahr 2017 mit einer Laufzeit von ursprünglich zehn Jahren begebene Titel mit der Fälligkeit am 15. Februar 2027 wies eine Rendite von 0,00 Prozent auf. Dies war der Tagesstatistik der für die Schuldenverwaltung des Bundes zuständigen Finanzagentur zu entnehmen. Die Marktzinsen der Bundesanleihen, die erst später fällig werden, tragen wieder ein positives Zeichen. Vor zwölf Monaten schien dies undenkbar, auch wenn sich damals erste Anzeichen einer Inflation und einer geldpolitischen Straffung in den Vereinigten Staaten zeigten.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Nach Jahren der Kritik an der Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) müsste es eigentlich ein allgemeines Aufatmen geben, wenn die Zinsen wieder in positives Terrain zurückkehren. Doch der Renditeanstieg der Anleihen ist mit Kursverlusten verbunden. Und in den vergangenen Wochen ist es zu einem regelrechten Ausverkauf gekommen. Mit der Erholung an den Aktienmärkten nach dem durch die Ukraine-Sorgen verursachten Kurssturz am Montag stiegen am Dienstag auch wieder die Renditen an den Anleihemärkten.