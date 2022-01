Inflationsschutz : Warum Gold gerade enttäuscht

Jetzt ist es amtlich: Die Inflation ist 2021 so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Preise legten um 3,1 Prozent zu, hat das Statistische Bundesamt am Mittwoch bekannt gegeben. Das ist viel und sieht trotzdem noch harmloser aus, als es tatsächlich ist. Denn das ist nur ein Durchschnittswert für das ganze Jahr. Im zweiten Halbjahr jedoch hat die Teuerung immer mehr zugenommen, im Dezember waren es schon 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat – so viel wie seit 30 Jahren nicht mehr. Es ist ein globales Phänomen, in den USA stiegen die Preise zuletzt sogar um 7 Prozent. Vor allem Energie und Nahrungsmittel wurden teurer, aber auch Waren, die von den beeinträchtigten internationalen Lieferketten abhängen.

In solchen Zeiten sollte Gold eigentlich ein Traumjahr hinter sich haben. Denn das Edelmetall hat den Ruf als bester Inflationsschutz und Anlage für Großkrisen. Es hat ihn sich über viele Jahrzehnte erarbeitet – egal ob in der Ölkrise der 1970er Jahre oder dem Wiedervereinigungsboom Anfang der 1990er Jahre. Oder später in der Asienkrise 1998, dem Platzen der Internetblase 2000, auch in der Finanz- und Euroschuldenkrise ab 2008. Lange Zeit waren sogar die Weltwährungen an den Goldstandard gebunden, was Stabilität sichern sollte. Tatsächlich hat Gold früher bei hoher Inflation am besten von allen Geldanlagen abgeschnitten, zum Beispiel auch besser als Immobilien.