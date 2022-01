Sichere Geldanlage : Was schützt wirklich vor Inflation?

Seit Monaten steigen die Preise so stark wie lange nicht mehr. Im Jahr 2022 soll es nicht viel besser werden. Und so kommen die Deutschen nicht umhin, sich mit dem Thema Inflation stärker zu beschäftigen. Diese Geldentwertung spürt man nicht nur beim Einkaufen oder Tanken, wo mehr bezahlt werden muss, sondern auch etwas weniger auffällig auf dem Girokonto oder im Depot. Dort werden die Kontostände zwar auf den ersten Blick nicht viel geringer als sonst auch. Aber selbst wenn sie stabil bleiben, ist das ein Problem. Denn dann knabbert die Inflation schleichend am Vermögen. Es verliert „real“ an Wert. Ein Jahr scheint da nicht so dramatisch zu sein, aber in der Summe der Jahre kommt da einiges zusammen. Ein Depot, das im Jahr 2000 einen Wert von 100 000 Euro hatte, ist heute „real“ nur noch rund 63 000 Euro wert, wenn seitdem nicht Kursgewinne oder Zinsen für einen Ausgleich gesorgt haben.

Genau darauf müssen Anleger nun verstärkt achten. Sie sollten ein inflationsgeschütztes Depot aufbauen. Dazu gehören Geldanlagen, die mindestens so viele Erträge im Jahr erwirtschaften, dass sie die Inflation ausgleichen. Wichtig ist allerdings auch: Zumindest ein Teil der Geldanlage sollte rasch veräußerbar sein und Risiken sollten verteilt werden. Das Vermögen sollte also nicht in nur einer Anlage stecken. Nicht alle Optionen erfüllen diese Kriterien.

Immobilien

Ein eigenes Haus oder eine Wohnung sind derzeit sehr beliebt. Der eine erfüllt sich damit einen Lebenstraum, der andere sucht eine solide Geldanlage mit geringen Wertschwankungen und Schutz vor Inflation. Diesen Anspruch erfüllen Immobilien nur zeitweise. Die Menschen erinnern sich, dass in Zeiten von Hyperinflation wie 1923 zwar Papiergeld rasch nichts mehr wert war, aber Immobilien im Wert zulegten. Auch die seit zehn Jahren stetig steigenden Kaufpreise suggerieren einen guten Inflationsschutz. Dabei vergessen viele die Zeit davor. Nach dem Wiedervereinigungsboom bis 2008, also immerhin fast 20 Jahre, fielen die Preise oder stiegen zumindest weniger stark als die Inflation. Real verloren die Immobilienbesitzer also Geld. In diesem Jahr hätten sie hingegen gewonnen.

Einzelne Jahre sollten allerdings bei der Frage nach einem guten Schutz nicht maßgeblich sein, sondern längere Zeiträume. Da schützen Immobilien nur durchschnittlich. Das zeigen Analysen von Andreas Hackethal und Philip Schnorpfeil von der Goethe-Universität in Frankfurt und Michael Weber von der Universität in Chicago. In den Inflationszeiten zu Beginn und am Ende der 1970er-Jahre sowie rund um die Wiedervereinigung legten demnach Immobilien im Durchschnitt um zwei Prozent im Jahr zu. Im gesamten Zeitraum seit 1963 haben sich die Immobilienpreise genauso stark erhöht wie die Inflation. Real haben Immobilien also nicht an Wert gewonnen. Das gilt natürlich für den Durchschnitt, in manchen Vierteln in Großstädten legten die Preise stärker zu. In einigen Mittelstädten und Regionen auf dem Land sanken sie hingegen. Insgesamt gibt es aber Geldanlagen, die historisch betrachtet besser vor Inflation schützen und auch in anderen Phasen mehr Gewinn erzielen. Zudem sind Immobilien nicht kurzfristig zu verkaufen und für viele die einzige Geldanlage. Das Vermögen ist dann nicht gut gestreut, um Risiken zu vermeiden. Ist die Immobilie vermietet, erzielt sie aber immerhin laufende Einnahmen.

Gesamtwertung: * * *

Aktien

Unternehmen profitieren von steigenden Preisen. Können sie diese am Markt durchsetzen, steigen ihre Gewinne und damit auch die Aktienkurse. Das funktioniert aber nur, wenn die Inflation nicht zu kräftig zunimmt. Denn bei sehr hohen Preissprüngen verweigern sich die Kunden, der Absatz leidet. Zudem greifen dann die Notenbanken mit Zinserhöhungen ein. Dadurch verteuert sich die Refinanzierung für die Unternehmen. Das erklärt auch, warum Aktien in Hochinflationszeiten nicht immer ein guter Inflationsschutz waren, wie die Studie von Hacke­thal & Co. zeigt. Dazu muss unterschieden werden. Deutsche Aktien verloren in diesen Phasen, vor allem Aktien von Autounternehmen. Preissteigerungen konnten sie wegen des starken Wettbewerbs schwerer durchsetzen als zum Beispiel Versorgerunternehmen. Deren Aktien legten daher auch in Inflationszeiten zu.