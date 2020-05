Verbraucherpreise : Warum Strom teurer wird

Zum Glück für Verbraucher sinken in der Corona-Krise die Energiepreise – aber nicht alle. Der Strompreis in Deutschland hat im April sogar einen neuen Rekord erreicht. Und das, obwohl die Nachfrage niedrig wie selten war. Wie kann das sein?

Es ist bemerkenswert: Während fast die gesamte sonstige Energie in der Corona-Krise wegen des Nachfrage-Einbruchs deutlich billiger wurde, ist der Strompreis für Verbraucher sogar gestiegen. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes für April. Demnach mussten Verbraucher für Strom gegenüber dem Vorjahresmonat 4,4 Prozent mehr zahlen, gegenüber dem Vormonat immerhin noch 0,3 Prozent. Die Internetportale Verivox und Check 24 bestätigen: Der Strompreis für Verbraucher in Deutschland erreichte im April den höchsten Stand in der Geschichte. Im Durchschnitt zahlte ein Haushalt 30,23 Cent je Kilowattstunde.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Und das, obwohl die Stromnachfrage in Deutschland durch den Lockdown der Wirtschaft deutlich zurückgegangen ist. Im April lag sie zeitweise 12 Prozent unter Durchschnitt. Entsprechend ging der Spotpreis an der Strombörse zurück – und rutschte an manchen Tagen, wie beim amerikanischen Öl „West Texas Intermediate“, sogar in den negativen Bereich.

Welche Rolle spielt das Homeoffice?

Nun machen Steuern, Abgaben und Umlagen am Strompreis für Verbraucher in Deutschland einen erheblichen Anteil aus, insgesamt etwa 75 Prozent. Das verhindert sicherlich, dass der Strompreis für Verbraucher eins zu eins mit den internationalen Energiepreisen sinkt. Zum 1. Januar war zudem die EEG-Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien um 0,35 Cent auf 6,756 Cent je Kilowattstunde angehoben worden. Außerdem sind die sogenannten Netzentgelte in manchen Tarifgebieten gestiegen.

Das alles erkläre aber nicht wirklich, warum der Strompreis nicht stärker auf die rückläufige Nachfrage reagiere, meint Udo Sieverding, Energiefachmann der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Internetplattformen verweisen zwar auf sehr langfristige Bezugsverträge der Stromversorger. Diese verhinderten kurzfristige Schwankungen des Verbraucher-Strompreises. Steffen Bukold vom Hamburger Beratungsunternehmen Energy Comment meint aber, ähnlich wie beim Erdgas machten sich Privathaushalte oft nicht die Mühe, Tarife zu vergleichen und die Anbieter zu wechseln. Deshalb würden sinkende Preise nicht weitergereicht.

Verivox aber hat noch eine andere Theorie: Womöglich müssten die Stromversorger bei Privathaushalten, anders als bei Unternehmen, gar nicht überall auf eine sinkende Stromnachfrage reagieren. Weil es in diesem Bereich zum Teil eine stabile oder sogar leicht steigende Nachfrage gegeben habe – unter anderem wegen des Homeoffice.