Börsenhändler an der New Yorker Wall Street: Der Markt bewegt sich derzeit in einem sehr sicheren Umfeld. Bild: dpa

Die Anleger gehen derzeit an den Aktienmärkten in Deckung. Das ist der Eindruck, wenn man auf die Kursentwicklung der vergangenen Tage blickt. Am Donnerstag gab der Dax um 0,7 Prozent auf 15.683 Punkte nach. Zur Marke von 16.000 Punkten hält der deutsche Leitindex inzwischen einen fast schon respektvollen Abstand. Zu schwer wiegt die Unsicherheit an den Märkten, was die künftige Inflations- und Zinsentwicklung betrifft. Hinzu kommen Konjunktursorgen, erst recht, weil die chinesische Wirtschaft ins Stottern geraten ist.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag aus der selbst verordneten Sommerpause gemeldet hat. Das lettische Ratsmitglied Martin Kazaks äußerte sich zur weiteren Zinspolitik: „Wenn wir uns die kommenden Monate ansehen, dann werden die Zinssätze, wenn überhaupt, nur sehr geringfügig steigen.“

Zinserhöhung fraglich

Am 14. September, also in rund vier Wochen, will die EZB über weitere Zinserhöhungen entscheiden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat bisher nur eine Zinssenkung ausgeschlossen – sowohl eine Zinserhöhung als auch eine Zinspause seien möglich.

Die vorsichtige Äußerung eines als „Falken“, also Befürworters einer strafferen Geldpolitik geltenden Notenbankers, wurde von Ökonomen als Zeichen gedeutet, dass es womöglich knapp werden könnte mit der Mehrheit im EZB-Rat für eine Zinserhöhung im September. „Ich finde die Aussage von Kazaks bemerkenswert, gerade weil ich ihn dem Falkenlager zuordne“, sagte Marco Wagner, EZB-Beobachter der Commerzbank.

Die Investmentbank Goldman Sachs hat ausgewertet, wie die Machtverhältnisse von Befürwortern und Gegnern weiterer Zinserhöhungen aussehen könnten. Der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau und EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta seien wohl für eine Pause und legten den Schwerpunkt auf die Dauer eines höheren Zinsniveaus statt auf die Höhe des Leitzinses.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel und der Litauer Gediminas Simkus hätten sich eher für eine weitere Anhebung ausgesprochen, während Lagarde und der slowakische Notenbankchef Peter Kažimír einen „vollständig datenabhängigen“ Ansatz bekräftigt hätten. „Wir halten an unserer Prognose fest, dass der Zinssatz im September um 25 Basispunkte auf 4 Prozent steigen wird“, sagte Jari Stehn, der Europa-Chefvolkswirt von Goldman Sachs.

„Falkenhafte Pause“

Andere Ökonomen meinen, die Notenbank könne auch das machen, was man in Amerika eine „falkenhafte Pause“ getauft hat – eine Zinspause verbunden mit der Ankündigung, dass man die Zinsen aber später noch mal anheben werde. „Ich denke, es macht für die EZB und die Fed Sinn, im September mit der Kombination von einer Zinspause und einer restriktiven Kommunikation etwas Zeit zu gewinnen“, sagte Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin.

Die Protokolle der vorigen Fed-Zinssitzung hatten am Mittwoch für Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten gesorgt, weil Beobachter daraus ablasen, dass sich die amerikanische Notenbank die Tür für weitere Zinserhöhungen offen hält. „Die meisten Teilnehmer sahen weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen könnten“, heißt es in den Protokollen der US-Notenbank vom 25. und 26. Juli.