Geldpolitik : Die EZB, die Zinsen und die verflixte Inflation

Zurückhaltung gilt in der Welt der Zentralbanken als eine Tugend. Was ja nur logisch ist: Die Zeiten sind aufregend genug. Da bringt es nichts, wenn ausgerechnet Notenbanker ständig Alarm schlagen. Als Russland im Februar den Krieg gegen die Ukraine begann, schien für die meisten Mitglieder des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) darum klar zu sein: Auch in dieser außergewöhnlichen Situation war Zurückhaltung das Gebot der Stunde.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Natürlich verurteilten sie den Krieg, aber zu schnellen geldpolitischen Entscheidungen sahen die wenigsten Anlass. Die Notenbank korrigierte zwar ihre Prognosen, da der drastische Anstieg der Energiepreise auch die Inflation im Euroraum nach oben schnellen ließ. Selbst im schlimmsten von ihr unterstellten Szenario ging die EZB jedoch davon aus, dass die Inflation 2022 bei höchstens sieben Prozent liegen und 2023 wieder in die Nähe von zwei Prozent fallen werde. Das ist der Wert, den die Notenbank seit jeher anstrebt. Kein Grund zur Eile also.