Inflation und Geldpolitik : Die nervösen Notenbanker der EZB

Die Inflation ist immer noch zu hoch. Trotzdem schleichen sich in der Europäischen Zentralbank Zweifel ein, wie weit sie die Zinsen noch erhöhen kann.

Wer Notenbanker verstehen will, muss auf die Zwischentöne hören. Dann werden auch vermeintlich unspektakuläre und leicht verschachtelte Aussagen plötzlich spektakulär. Zumindest eine kleine Sensation war darum eine Antwort, die Klaas Knot, der Chef der niederländischen Notenbank, unlängst im Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg TV gab. Auf die Frage nach weiteren Zinserhöhungen sagte Knot leicht kryptisch: „Für Juli denke ich, dass es eine Notwendigkeit ist. Für alles, was über Juli hinausgeht, wäre es allenfalls eine Möglichkeit, aber keinesfalls eine Gewissheit.“

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mit „Juli“ war die nächste Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gemeint, die am Donnerstag stattfindet. Dann wird der Rat der Zentralbank aller Voraussicht nach die Leitzinsen im Eu­roraum noch einmal um 0,25 Prozentpunkte erhöhen: Der Einlagenzins, der für Sparer besonders relevant ist, wird dann von 3,5 Prozent auf 3,75 Prozent steigen. Daran besteht kaum ein Zweifel, weil sich von EZB-Präsidentin Christine Lagarde bis hin zu den Chefs der nationalen Zentralbanken so gut wie alle re­levanten Geldpolitiker in diese Richtung geäußert hatten.