Geldanlage in Krisenzeiten : So schlagen Sparer 7,3 Prozent Inflation

Vor gut einem Jahr hatten Sparer mit Bankkonten noch eine Chance, die Inflation zu schlagen – das ist vorbei. 0,9 Prozent Inflation im Januar 2021 ließen sich trotz der Niedrigzinsphase noch mit Festgeldkonten übertreffen, wenn man auf etwas exotischere Banken auswich oder das Geld für etwas längere Zeit bei einer Autobank parkte.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Jetzt aber muss Max Herbst von der FHM-Finanzberatung passen: Die aktuelle Inflationsrate in Deutschland von 7,3 Prozent ist mit Tages- und Festgeldkonten, deren Zinsen er laufend vergleicht, beim besten Willen nicht mehr zu schlagen. 1,05 Prozent bietet das schwedische Fintech Klarna für Festgeld auf ein Jahr – die italienische FCA Bank lockt noch mit jährlich 2 Prozent, wenn man sein Geld dort für drei Jahre fest anlegt. „Mehr habe ich nicht zu bieten“, sagt Herbst.

Hohe Aktienmarktrenditen die nächsten Jahre realistisch?

Für Sparer ist die Situation alles andere als erfreulich. Die Inflation ist so stark gestiegen, dass es schwer wird, sie mit herkömmlichen Geldanlageprodukten überhaupt noch zu schlagen. Klar können Anleger darauf hoffen, dass die kräftige Teuerung nur „transitorisch“ ist, also bald von allein wieder verschwindet, wie die Europäische Zentralbank gemeint hat. Aber was, wenn nicht? Zwar gibt es noch Geldanlagen, die auch eine so hohe Inflation auszugleichen verheißen. Aber sie sind oft mit halsbrecherischen Risiken verbunden. Andere Angebote wiederum versprechen eine höhere Rendite „todsicher“ – stammen aber von unseriösen Anbietern. Bleibt dem Sparer also nur der „kontrollierte Verlust“ von Kaufkraft des Vermögens, wie manche schon resigniert meinen?

„Um real kein Geld zu verlieren, muss ein Risiko eingegangen werden“, hebt Ulrich Stephan hervor, der Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden. Gold jedenfalls, von seinen Fans gern als ultimativer Inflationsschutz gesehen, hat im Moment so seine Schwierigkeiten. Wer Glück hat und es zu einem guten Zeitpunkt gekauft hat, konnte die Inflation zuletzt schlagen: Über zwölf Monate stieg der Preis in Euro mehr als 20 Prozent. Aber im Moment wird die Entwicklung des Goldpreises stark von der Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik gebremst. Frank Schallenberger, Goldfachmann der Bank LBBW, erwartet zum Jahresende einen Preis von 1850 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) – das wäre weniger als im Augenblick. Von daher sei Gold vielleicht „momentan tatsächlich nicht der ultimative Tipp für den Inflationsschutz“.

Anleihen können sogar eine gefährliche Sache sein, wenn die Zinsen am Kapitalmarkt steigen – und damit Kursverluste das Vermögen aufzehren. Aktuell gibt es zwar Papiere, deren Rendite oberhalb von 7,3 Prozent liegt. Das ist aber stets Ausdruck eines besonderen Risikos hinsichtlich des Landes oder des Emittenten. Russische Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit etwa kommen auf eine Rendite von mehr als 10 Prozent – die von Venezuela sogar auf fast 90 Prozent. Aber will man die? Im Durchschnitt haben selbst „High Yield“-Anleihen, also solche mit einem überdurchschnittlichen Ausfallrisiko, in Europa derzeit nur eine Rendite bis Fälligkeit von 5 Prozent, in den Vereinigten Staaten von 6,7 Prozent und in den Schwellenländern in Dollar von 6,9 Prozent, wie die Fondsgesellschaft Franklin Templeton hervorhebt. Das reicht also alles nicht.