Inflation steigt und steigt : Streit um erste Zinserhöhung der EZB

Viele Bankanalysten heben ihre Prognosen für die Inflation in diesem Jahr deutlich an. Durch die EZB selbst geht ein Riss über den künftigen Kurs. Immer mehr Mitglieder des EZB-Rats fordern frühere Zinserhöhungen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ringt um den künftigen Kurs als Antwort auf die gestiegene Inflation. Nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der vergangenen Woche erste vorsichtige Signale für eine mögliche Straffung der Geldpolitik ausgesendet hat, geht es jetzt um die Frage, wie es weitergeht. Mittlerweile plädieren nicht mehr nur die sogenannten klassischen Falken, die ohnehin immer schon für eine straffere Geldpolitik waren, für einen Kurswechsel der Notenbank.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Immer mehr Bankanalysten haben zuletzt ihre Prognosen für die Inflation im laufenden Jahr hoch gesetzt, auch die von der EZB selbst befragten professionellen Prognostiker. Die Erwartung, dass mit dem neuen Jahr der Preisauftrieb schwächer werden würde, hat sich nicht bestätigt. Die Preise steigen auf breiter Front. Die zuletzt veröffentlichte Rekord-Inflationsrate von 5,1 Prozent für Januar sei ein „brutaler Weckruf“ für die EZB, schreibt der Ökonom Karsten Junius.

Die Notenbank selbst dürfte ihre bislang moderate Inflationsprognose von 3,2 Prozent für den Jahresdurchschnitt 2022 zur Märzsitzung des EZB-Rates hochsetzen müssen. Die Deutsche Bank beispielsweise erwartet mittlerweile 4,7 Prozent Inflation im Jahresdurchschnitt 2022. Zumindest in diese Richtung dürfte es offenbar gehen. Auch das Ifo-Institut in München hat am Montag nach einer Umfrage unter Unternehmen über deren Pläne für die eigenen Preise seine Inflationsprognose für 2022 auf 4 Prozent hochgesetzt. „Die Unternehmen geben die gestiegenen Kosten für die Energie sowie bei der Beschaffung von Vorprodukten und Handelswaren an ihre Kunden weiter“, sagte der Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen, Timo Wollmershäuser: „Das wird auf die Verbraucherpreise durchschlagen.“

EZB-Ratsmitglieder Knot und Kazaks für früheren Zinserhöhung

Nun ringen die Mitglieder des EZB-Rates um den künftigen Kurs. In recht deutlichen Worten hatte am Wochenende der niederländische Notenbankchef Klaas Knot die hohen Inflationsraten angeprangert und eine Zinsanhebung noch in diesem Jahr gefordert. Die Situation sei äußerst besorgniserregend. Eine Zinsanhebung könnte die Notenbank im vierten Quartal dieses Jahres vornehmen, sagte Knot im niederländischen Fernsehen. Eine zweite Zinsstraffung könnte dann im Frühjahr 2023 erfolgen.

Wie zuletzt auch andere ranghohe Notenbanker stellte Knot Unterschiede zwischen der Eurozone und anderen großen Wirtschaftsräumen heraus. So befinde sich der Euroraum nicht in der gleichen Situation wie die Vereinigten Staaten, wo die Inflation vorrangig auf innere Gründe zurückgehe. Im Raum der Europäischen Währungsunion komme der Großteil der Inflation dagegen aus dem Ausland, wogegen die EZB nicht viel tun könne.

Auch EZB-Präsidentin Lagarde hatte hervorgehoben, die hohen Energiepreise machten 50 Prozent der aktuell hohen Inflationsraten aus. Und der Ölpreis werde überwiegend außerhalb der Eurozone gebildet. Nur einen kleinen Teil trage der starke Wechselkurs des Dollar zum Euro bei, auf den die EZB gewissen Einfluss habe. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte allerdings bereits in einer Rede hervorgehoben, dass die Praxis der Notenbanken, durch Energiepreisschwankungen einfach nur „hindurchzuschauen“, möglicherweise an Grenzen stoßen könnte, wenn die Klimapolitik zu strukturell steigenden Energiepreisen führe.

Zeitplan der Straffung der Geldpolitik noch sehr umstritten

Auch das lettische EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks sagte der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Montag veröffentlichten Interview: „Wir dürften früher handeln, als wir es in der Vergangenheit angenommen haben.“ In Lettland hat die Inflation im Januar 7,7 Prozent erreicht, das war der fünfhöchste Wert im Euroraum nach Litauen mit 12,2 Prozent, Estland mit 11,7 Prozent und der Slowakei und Belgien mit jeweils 8,5 Prozent. Gleich nach Lettland kommen die Niederlande mit 7,6 Prozent. Deutschland ist nach der europäischen Rechenweise des Harmonisierten Verbraucherpreis-Index (HVPI) mittlerweile bei 5,1 Prozent Inflation, nach nationaler Rechenweise bei 4,9 Prozent.

Es sei derzeit verfrüht, schon einen speziellen Monat für eine Zinserhöhung zu nennen, sagte Kazaks. Der an Finanzmärkten als möglicher Zeitpunkt für eine Anhebung gehandelte Juli sei eher unwahrscheinlich: Dazu müssten die Anleihenkäufe der EZB in einem „extremen und unwahrscheinlich schnellen Tempo“ heruntergefahren werden, sagte Kazaks. Angesichts der zu Jahresbeginn überraschend weiter gestiegenen Inflation war die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Donnerstag ein Stück weit von ihrer früheren Absage an eine Zinswende in diesem Jahr abgerückt.

Das Ende der Negativzinsen?

Die Commerzbank erwartet jetzt, dass die EZB vermutlich im März das Ende der Nettoanleihekäufe zum September beschließt und im September und Dezember die Zinsen jeweils um 25 Basispunkte anhebt. Das wäre das Ende der Negativzinsen. Das wäre ein spektakulärer Schritt: Im Jahre 2014 hatte der damalige EZB-Präsident Mario Draghi solche Negativzinsen für Banken eingeführt, seither waren sie nicht wieder abgeschafft worden. Zuletzt hatte Helmut Schleweis, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, ein Ende der Negativzinsen gefordert. Die Sparkassen stehen schließlich selbst unter Druck, weil sie von ihren Kunden immer häufiger Negativzinsen verlangen.

Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Galhau hatte hingegen zuletzt vor zu schnellen Rückschlüssen auf das Tempo der Zinsanhebung gewarnt. Er hob hervor, die EZB werde an ihrer geplanten Reihenfolge festhalten, erst die Wertpapierkäufe zu beenden und erst danach die Zinsen anzuheben. Auch wenn die Richtung der Reise klar sei, solle man keine voreiligen Schlüsse über den Zeitplan ziehen, sagte Villeroy de Galhau. Der Prozess werde schrittweise verlaufen, zustandsabhängig und in jedem seiner Schritte offen sein. In Frankreich lag die Inflationsrate zuletzt bei 3,3 Prozent, das war der niedrigste Wert in der Eurozone.