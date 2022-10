Teuerung zieht weiter an : Inflation steigt im Oktober auf 10,4 Prozent

Die Inflation in Deutschland ist abermals gestiegen. Die Inflationsrate lag im Oktober bei 10,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat September hatte sie noch bei 10 Prozent gelegen – wenngleich dies schon der höchste Anstieg seit 1951 gewesen war. Im Vergleich zum September stiegen die Preise laut den Statistikern um 0,9 Prozent.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Einen deutlichen Preisanstieg verzeichneten wie in den Monaten die Energiepreise. Sie waren 43 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Nahrungsmittel verteuerten sich ebenfalls überdurchschnittlich um 20,3 Prozent. „Deutliche Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen wirken sich dabei preiserhöhend aus. Hinzu kommen die preistreibenden Effekte weiterhin unterbrochener Lieferketten infolge der Corona-Pandemie“, teilte das Statistische Bundesamt mit. Preisdämpfend dürfte sich im Oktober hingegen die Mehrwertsteuersenkung für Erdgaslieferungen und Fernwärme von 19 auf 7 Prozent auf die Inflationsrate ausgewirkt haben.

Dass die Inflationsrate wieder einen neuen Höchststand erreicht hat, liege aber nicht nur an den höheren Preisen für Energie und Nahrungsmittel, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. „Vielmehr sind im Oktober auch die Preise der übrigen Güter noch einmal schneller gestiegen, wie der Anstieg der Kerninflation von 4,6 auf geschätzt 5,0 Prozent zeigt.“

Weil die Unternehmen den Kostenschock noch nicht vollständig an die Konsumenten weitergegeben hätten, dürfte bei der Inflation in den kommenden Monaten weiter eine zehn vor dem Komma stehen, warnt Krämer. Damit rechnet auch Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe: „Die Inflationslage ist ernst, zumal Unternehmen weitere Preiserhöhungen beabsichtigen und Verbraucher mit längerfristig höheren Inflationsraten rechnen“, sagte er. Auch in den nächsten Monaten erwartet Krüger, dass die Inflation „einen Hang zur Zweistelligkeit behalten“ wird.

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib warnte indes vor den wirtschaftlichen Folgen der hohen Teuerung: „Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in stürmischer See und ein Abdriften in eine Rezession ist in den kommenden Monaten durchaus wahrscheinlich“, sagte sie. Anhaltend hohe Inflationsraten könnten den drohenden Abwärtsstrudel noch verstärken.

Starker Preisanstieg auch bei Brennholz und Pallets

Tiefere Einblicke, welche Produkte und Dienstleistungen im Oktober im einzelnen teurer wurden, liefern die Daten der Statistischen Landesämter. In den beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern kletterte die Inflationsrate auf 11 Prozent. Der Haupttreiber waren wie im Bundesdurchschnitt die Haushaltsenergien. In Bayern verteuerte sich Heizöl im Vergleich zum Vorjahresmonat um 75,2 Prozent, Gas war 143,4 Prozent teurer. Stark verteuerten sich auch Brennholz und Holzpallets. Sie waren mit einer Teuerungsrate von 116,5 Prozent deutlich kostenintensiver als im Oktober 2021. Kraftstoffe waren mit 23,4 Prozent und Strom mit 29,3 Prozent ebenfalls erheblich teurer.