„Hochpunkt“ erreicht? : Inflation in Deutschland sinkt im Juli auf 7,5 Prozent

Die Preise für Molkereiprodukte und Eier zogen auch im Juli kräftig an. In Bayern waren sie 25,4 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Bild: Picture Alliance

Die Inflation in Deutschland ist im Juli auf 7,5 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Im Vormonat Juni hatte die Inflation bei 7,6 Prozent nach 7,9 Prozent im Mai gelegen.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Waren verteuerten sich um 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Für Energie mussten Verbraucher 35,7 Prozent mehr bezahlen. Nahrungsmittel wiederum kosteten laut den Statistikern 14,8 Prozent mehr, während Verbraucher für Dienstleistungen 2 Prozent höhere Preise bezahlen mussten.

Die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung wie das Neun-Euro-Ticket und der Tankrabatt konnten einem weiteren Anstieg des Verbraucherpreisindex im Juli offenbar entgegenwirken. Einen Wendepunkt sieht Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust deshalb aber noch nicht. „Verbraucher müssen daher bis zum Herbst mit hohen Inflationsraten rechnen“, sagte er. Im September dürften die Verbraucherpreise nach seiner Einschätzung um über 8 Prozent im Vorjahresvergleich steigen, wenn die staatlichen Entlastungsmaßnahmen auslaufen.

Auch Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater erwartet vor dem Winter kaum Entspannung bei der Inflation. „Die russischen Liefereinschränkungen haben den Erdgaspreis nochmals angehoben“, sagte er. Die geplante Erdgas-Umlage werde in den kommenden Monaten die Inflation weiter leicht erhöhen.

Abschaffung der EEG-Umlage dämpft Strompreisanstieg

Aufschluss darüber, welche Waren und Dienstleistungen im Juli im einzelnen teurer wurden, geben die statistischen Landesämter. Für die Bundesländer Bayer, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg und Hessen vermeldeten sie im Juli Inflationsraten zwischen 7,6 und 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Am stärksten verteuerte sich abermals Energie. In Niedersachsen erhöhten sich die Preise für Haushaltsenergien um 45,4 Prozent – leichtes Heizöl mit einem Anstieg um 104,5 Prozent. Erdgas verteuerte sich um 66,4 Prozent.

Für Strom mussten Verbraucher 16,5 Prozent mehr bezahlen. Durch die Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 seien die Steigerungen bei den Strompreisen jedoch abgemildert worden, hieß es vom Landesamt für Statistik in Niedersachsen. Kraftstoffe wiederum kosteten im Juli 24,6 Prozent mehr. In Bayern, wo die Preise für Kraftstoffe um 24,4 Prozent im Jahresvergleich zulegten, zeigte sich gleichwohl ein Rückgang um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat Juni. Entlastend könnte hier der Tankrabatt gewirkt haben.

Unter den Nahrungsmitteln waren abermals Produkte stark betroffen, deren Preise durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beeinflusst wurden. Weizenmehl verteuerte sich in Berlin um 82,7 Prozent und in Brandenburg um 54,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Preise für Sonnenblumen-, Rapsöl oder ähnliche Produkte stiegen um 76,5 Prozent in Berlin. Sowohl für Weizen als auch Ölsaaten ist die Ukraine ein wichtiger Lieferant, der momentan aufgrund des Krieges weitestgehend ausfällt. Molkereiprodukte und Eier waren in Berlin im Juli 28,5 Prozent teurer und die Preise für Fleisch und Fleischwaren zogen um 21,1 Prozent an. Für Obst und Gemüse mussten Verbraucher 4,4 beziehungsweise 6,9 Prozent tiefer in die Tasche greifen.

In Hessen steigen die Preise für Waren im Juli insgesamt um 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wenngleich sie im Vergleich zum Vormonat Juni um 0,2 Prozent nachgaben. Angeschoben wurde die Teuerung im Vorjahresvergleich vor allem von höheren Preisen für Verbrauchsgüter, zu denen auch Energie und Nahrungsmittel zählen. Sie zogen um 18 Prozent an. Aber auch die Preise für Gebrauchsgüter stiegen kräftig an. Möbel und Leuchten waren 10,4 Prozent, Fahrräder 9,7 Prozent und Personenkraftwagen 9,3 Prozent teurer als noch vor einem Jahr.