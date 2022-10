Bankenkrise : Ein Hauch von Lehman

Wenn man dieser Tage mit Bankern spricht, klingt es, als bereiteten sie sich auf eine Arktisexpedition vor. Die Gemengelage aus dem Krieg in der Ukraine, den rasant gestiegenen Energiepreisen, den schnell steigenden Zinsen und der hohen Inflation bieten jede Menge Gefahren für das Kreditbuch und das sonstige Geschäft der Banken – doch keiner weiß, wo es am Ende wie schlimm wird. „Es könnte ein perfekter Sturm werden, der sich da zusammenbrodelt“, sagt die oberste Risikomanagerin einer großen deutschen Bank. Sehr viel öfter als in normalen Zeiten lasse sie sich derzeit von den unterschiedlichen Abteilungen über die aktuelle Lage unterrichten, lasse verschiedene Szenarien durchrechnen, um möglichst früh zu sehen, wo welche Risiken schlummern.

Der Chef einer anderen Bank – der ebenso wie viele andere nicht namentlich genannt werden will – sagt, er sei seit mehr als 30 Jahren im Bankgeschäft. Aber dass so viele Großereignisse gleichzeitig eintreten, das habe er noch nie erlebt. Wenn ihm derzeit ein Mitarbeiter versichere, „wir haben das alles im Griff“, werde er schon misstrauisch.

Ein führender Firmenkundenbanker sagt, er habe noch nie so ausführlich Zeitung und die Berichte aus der eigenen Research-Abteilung gelesen wie in den vergangenen Monaten – schlicht weil jede Nachricht für das eigene Geschäft relevant werden kann.

Kreditausfälle in Schüben

Angesichts der vielen Krisenherde fällt es den Banken derzeit schwer, die Risiken ihrer Kunden einzuschätzen; das aber ist in der Kreditvergabe höchst relevant. Er führe aktuell reihenweise Einzelgesprächen mit Unternehmern, in denen er und seine Kollegen versuchen, die Verwundbarkeit ihrer Kunden einzuschätzen, berichtet der Firmenkundenbanker. Ganz oben auf der Checkliste stehe, wie energieintensiv die Unternehmen sind. Aber hinzu kommen andere Fragen: Wie gut können sie gestiegene Kosten an ihre Kunden weitergeben? Welche Möglichkeiten haben sie, Produktion in andere Länder zu verlagern, in denen Energie nicht ganz so teuer ist wie in Deutschland?

Unterm Strich begünstigt das große internationale Konzerne gegenüber Mittelständlern und kleinen Betrieben. Das könnte erklären, warum in Großbanken wie der Deutschen Bank und der Commerzbank derzeit mehr Gelassenheit herrscht als in kleineren Instituten, die eben auch kleinere Kreditkunden haben.

In den Banken kommen die Rezessionsgefahren und das Risiko von Kreditausfällen in Schüben an. In den Fokus der Risikokontrolle rücken zunächst Unternehmen, die sich etwa durch Zukäufe kürzlich ungewohnt stark verschuldet haben. Bei bonitätsstarken Unternehmen beobachtet ein Bankvorstand dagegen auch schon, dass Kreditlinien stärker ausgeschöpft werden. Der Höhepunkt der Kreditausfälle für den Bankensektor erwartet etwa Thomas Groß, der Vorstandschef der Landesbank Hessen-Thüringen , dann für die Jahre 2023 und 2024. Darauf bereiten sich die Banken in unterschiedlicher Form vor.