Zugegeben, einem geschenkten Schokohasen sollte man eigentlich nicht auf das Preisetikett schauen. Lieber auspacken und die Süßigkeit genießen. Nur: Ganz vermeiden lässt sich der neugierige Blick auf den Sticker dann doch nicht. 2,19 Euro steht da. Für 50 Gramm Lindt Schokolade. Vollmilch.

Das ist ein stolzer Preis für die Schokolade des Schweizer Unternehmens, wenn man bedenkt, dass eine Tafel mit 100 Gramm von derselben Marke nur 1,99 Euro kosten. Aber gut, der Hase ist ja schön in goldenes Papier verpackt, rund um den Hals hängt das altbekannte Glöckchen mit dem roten Band. Und überhaupt: Es ist ja bald Ostern, und der Hase macht sich im Nest einfach besser als die Tafel.

Was beim Blick auf das Preisschild womöglich mehr Frust auslöst, ist der Vergleich zum Hasen, den es vor einem Jahr zu kaufen gab. Der stand bei Rewe zu einem Preis von 1,89 Euro in den Regalen. Anders gesagt: Etwa 15 Prozent kostet der Schokohase jetzt mehr.

Der Preis für den Schokohasen ist somit stärker gestiegen als das allgemeine Preisniveau. Hier lag die Inflationsrate zuletzt bei 7,4 Prozent. So ist es aber bei vielen Nahrungsmitteln, was oft daran liegt, dass für ihre Herstellung und Lieferung oft viel Energie benötigt wird. Im Fall von Schokolade wirken sich besonders die höheren Preise für Milchpulver und Zucker aus, schreibt Lindt in seinem aktuellen Geschäftsbericht. Auch die Verpackungen sind nun deutlich teurer. Wenigstens die Kosten für Kakao hat Lindt den eigenen Angaben zufolge einigermaßen stabil gehalten.

Laut dem Verband der Süßwarenindustrie BDSI haben die mehr als 200 Unternehmen der deutschen Süßwarenindustrie im Jahr 2022 eine „seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie da gewesene Spirale an Kostensteigerungen und teilweise massiven Problemen und Ausfällen in internationalen Lieferketten“ erlebt.

Kein Lieferproblem

Schokoliebhaber werden die höheren Preise kaum am Konsum hindern, davon gehen zumindest die Hersteller aus. Im vergangenen Jahr ist die Produktion der deutschen Hersteller laut BDSI um 1,7 Prozent auf 1,2 Millionen Tonnen und der Pro-Kopf-Verzehr auf geschätzte 9,56 Kilogramm leicht gestiegen.

Die deutsche Süßwarenindustrie hat dieses Jahr zwar ein bisschen weniger Osterhasen produziert als sonst, aber immer noch 230 Millionen Stück. Rund 108 Millionen davon vernaschen die Menschen hierzulande selbst, der Rest geht ins Ausland – vor allem in andere europäische Länder, in die USA, nach Kanada, Australien und Südafrika. Leere Osternester sind trotz höherer Preise auch dieses Jahr nicht zu befürchten.

Auch nicht wegen Lieferproblemen wie im vergangenen Jahr als in manchen Supermärkten die Schoko-Nikoläuse vor Weihnachten weitgehend ausverkauft waren. „Die Lieferkettenproblematik hat sich seit Anfang 2023 wieder verbessert“, sagte eine BDSI-Sprecherin.

Eier teurer, Lammfleisch konstant

Teurer sind vor Ostern auch Eier geworden. Im Februar lag die Teuerung in Deutschland bei 16,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Im EU-Durchschnitt waren es sogar 31 Prozent. Deutschland war demnach der einzige EU-Staat, in dem die Preise für Nahrungsmittel im Februar mit einem Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat noch stärker stiegen als die Preise für Eier.

Doch wenngleich den Deutschen zu Ostern vor allem (die Preise für) Schokolade und Eier auf dem Magen liegen - es gibt noch andere zu Ostern wichtige Lebensmittel. Wenig belastend dürfte dabei Hefe für Zöpfe, Kränze oder Kuchen sein, obwohl auch die teurer geworden ist.

Nicht teurer geworden sind dagegen Schlachtlämmer. Der Kilopreis lag nach Daten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zuletzt bei 7,81 Euro und damit ziemlich exakt auf Vorjahresniveau. Dieses war allerdings deutlich höher als im Jahr 2021. Damals kostete das Kilo rund 7 Euro, was eine Preissteigerung von mehr als 10 Prozent entspricht. Im Handel ist es natürlich teurer - je nach Herkunft und Qualität. Rewe bietet aktuell Neuseeland Lammschulter für 10 und Lammkeule für 20 Euro das Kilo an, Lammkeule ohne Knochen für 30 Euro. Lidl nimmt für das Kilo Lammkeule aktuell 12 Euro.