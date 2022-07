„Shrinkflation“ : Das große Schrumpfen

Aktualisiert am

Es könnte so schön sein: Samstagabend auf dem Sofa, alles ist bereit für den Filmabend, auch die Snacks stehen bereit. Doch nach kurzer Zeit kommt die Ernüchterung: Die verführerische Tüte Kartoffelchips, gerade erst geöffnet, hat sich wieder mal viel schneller geleert als erwartet. Jetzt blickt man auf den silberglänzenden Tütenboden und versucht, noch die letzten Krümel herauszukratzen.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wer sich in dieser Situation ob seiner mangelnden Selbstkontrolle grämt, für den bietet dieser Text womöglich etwas Beruhigung. Denn es kann gut sein, dass nicht der eigene Heißhunger schuld ist am wundersamen Chipschwund, sondern die Hersteller. Die bedienen sich angesichts rapide steigender Preise in diesen Monaten vermehrt eines alten Tricks. Eine Tüte Kartoffelchips der Marke Lays kostete bei Rewe bisher 1,59 Euro. Im Juni 2022 waren es immer noch 1,59 Euro. Doch die Snacksparte bleibt vom Preisanstieg keineswegs verschont. Die Tüte ist nämlich geschrumpft. Statt 175 Gramm bekommt man nur noch 150 Gramm, stolze 17 Prozent Preisanstieg pro Gramm, wie die Verbraucherzentrale Hamburg vorrechnet.