Die Preise steigen nicht mehr so schnell wie zuvor. Doch die Inflation ist noch lange nicht besiegt. Das liegt auch an der Macht der Arbeitnehmer.

EZB-Zentrale in Frankfurt: Wie geht es weiter mit den gewaltigen Anleihebeständen der Notenbank? Bild: dpa

Die gute Nachricht zuerst: Die Inflation für Fe­bruar hat zwar alle noch mal erschreckt, aber wenn in einem Monat die erste Schätzung für den März kommt, dann wird die Inflationsrate wahrscheinlich zurückgehen. Nie zuvor waren die Preise in einem Monat so schnell gestiegen wie von Februar auf März 2022, nach dem Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine. Die Inflationsrate misst die Preisveränderung zwölf Monate zurück, und wenn der Februar 2022 mehr als ein Jahr zurückliegt, dann sind diese Preissteigerungen auch nicht mehr dabei.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Doch die schlechte Nachricht ist: Die Preise sinken nicht. Sie steigen nur langsamer – und das nicht mal viel. Mindestens fünf Prozent Teuerung sind für die Inflationsrate im März jetzt schon fast sicher. Und die werden in nächster Zeit nur schwer loszukriegen sein. Warum?