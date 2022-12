10 Prozent Teuerung : Schuld an der Inflation ist nicht nur der Ukrainekrieg

Es ist eine spannende Frage: Wer ist schuld an der hohen Inflation, die nicht nur in Deutschland die Menschen gerade sehr belastet? 10 Prozent betrug die Inflationsrate in Deutschland im November, eine entsprechende erste Schätzung hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag bestätigt.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Besonders auffällig stiegen auf Jahressicht die Preise für Erdgas um 112 Prozent, Heizöl um 55 Prozent, Strom um 27 Prozent, Nahrungsmittel um 21 Prozent und Kraftstoffe um 14,6 Prozent. Insgesamt war die Inflationsrate im November etwas niedriger als noch im Oktober mit 10,4 Prozent – blieb aber weiter außergewöhnlich hoch.