Es ist eigentlich eine turnusgemäße Standardprozedur – und doch in den Auswirkungen ein absolut außergewöhnlicher Vorgang. Das Statistische Bundesamt hat den Verbraucherpreis-Index, mit dem die Preisentwicklung in Deutschland verfolgt wird, einer Revision unterzogen und ihn auf ein neues Basisjahr umgerechnet.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das passiert alle fünf Jahre, diesmal wurde das Basisjahr von 2015 auf 2020 verlegt. Dieses Basisjahr entscheidet darüber, mit welchem Gewicht die Preise verschiedener Waren und Dienstleistungen in den Warenkorb einfließen, aus dem die Inflationsrate berechnet wird. Dieser Anteil wird danach bemessen, wie viel die Haushalte in dem Basisjahr für die verschiedenen Posten ausgegeben haben.

Wenn der Index auf ein neues Basisjahr umgestellt wird, müssen die Inflationsraten der vergangenen Jahre deshalb immer ein bisschen nachgebessert werden.

Rate für Oktober bei 8,8 statt 10,4 Prozent

Diesmal aber war die Umstellung ganz außergewöhnlich – solche Revisionsdifferenzen gibt es sonst nicht. Die gesamten monatlichen Inflationsraten aus dem vorigen Jahr wurden nach unten korrigiert, und zwar teils sehr deutlich. Nach den neuen Zahlen lag die Inflationsrate im vorigen Jahr nun keinen Monat mehr oberhalb von 10 Prozent. Beispiel Oktober 2022: Nach den alten Zahlen hatte die Inflationsrate bei 10,4 Prozent gelegen. Nach den neuen lag sie nun „nur“ noch bei 8,8 Prozent.

Damit stellten die Inflationsraten im vorigen Herbst auch keinen Rekord seit mehr als 70 Jahren dar. Vielmehr lagen die Raten in den 1970er Jahren höher.

Die Inflationsrate für den Jahresdurchschnitt 2022 wurde von 7,9 Prozent auf 6,9 Prozent herabgesetzt – also um einen ganzen Prozentpunkt.

Die Statistiker vom Bundesamt traten sehr entschieden allen Spekulationen entgegen, dass die Zahlen kleingerechnet worden seien. Man verfolge „keine politische Agenda“, hieß es, und die Entscheidungen seien auf Fachebene getroffen worden, nicht auf politischer Ebene. Neue Präsidentin des Statistischen Bundesamtes ist seit dem 1. Januar Ruth Brand. Sie leitete vorher das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums.

Ökonomen reagierten, je nach Couleur, unterschiedlich auf die revidierten Inflationszahlen. Während Sebastian Dullien, Ökonom des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, unter anderem hervorhob, dass die Inflation nach den neuen Zahlen nun voriges Jahr nie auf mehr als 10 Prozent gestiegen sei, strich Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank heraus: Auch die jüngste deutliche Entlastung bei der Inflation gegenüber dem Herbst, die von den alten Zahlen suggeriert worden sei, habe es nach den neuen so offenbar nie gegeben.

Schwieriges Inflationsbasisjahr 2020

Das Statistische Bundesamt erläuterte in einer eigens einberufenen Pressekonferenz, was die Ursachen für die starke Korrektur der Inflationszahlen gewesen seien. Zentraler Grund seien verschiedene Änderungen der „Wägungs-Ableitung“ gewesen: Insbesondere die Preise für Energie, die im vorigen Jahr stark gestiegen waren, sind in die neuen Inflationszahlen weniger stark eingeflossen als in die alten. Entsprechend haben sie auch weniger zu hohen Inflationsraten geführt.

Das hängt unter anderem mit Besonderheiten des Jahres 2020 zusammen, das jetzt eigentlich, nach den vorgegebenen Regeln der Statistiker, das neue Basisjahr für den Verbraucherpreisindex sein sollte. In dem Jahr, das stark von Corona und Lockdowns geprägt war, haben die Leute weniger Sprit verbraucht und der Ölpreis lag wegen der Pandemie darnieder.

Entsprechend war der Anteil der Energie an ihren Budgets niedriger als sonst. Wenn man jetzt einfach stur so, wie es die Regeln eigentlich vorsehen, die Aufteilung der Haushaltsbudgets von 2020 als Maßstab für die Inflation von 2022 genutzt hätte, wären die Inflationsraten sogar noch niedriger ausgefallen.

Als Kompromiss wählten die Statistiker für ihre Basis einen Durchschnitt aus den Jahren 2019, 2020 und 2021 – um das Außergewöhnliche von 2020 etwas zu relativieren. Zudem wurde für die Aufteilung des Warenkorbs stärker auf die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zugegriffen, nicht nur auf Befragungen.

Mehr zum Thema 1/

Bemerkenswert dabei: Es gibt neben dem Verbraucherpreis-Index VPI, der jetzt der Revision unterzogen wurde, eine zweite, europäische Berechnungsweise der Inflation, den Harmonisierten Verbraucherpreis-Index HVPI. Der bekommt jedes Jahr eine neue Basis, zudem spielt dort Energie eine große Rolle. Er wird für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank genutzt.

Für Deutschland liegen nach diesem Index die Inflationsraten für viele Monate des vergangenen Jahres weiterhin deutlich oberhalb von 10 Prozent – für Oktober 2022 beispielsweise bei 11,6 Prozent. Der Abstand zwischen den VPI- und den HVPI-Zahlen hat sich durch die Revision weiter vergrößert.