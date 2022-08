Deutsche Verbraucherpreise : Die Inflation steigt auf fast 8 Prozent

In den Sommermonaten mussten die Deutschen erschreckend viel für den Urlaub ausgeben. Auch Brot und Brötchen wurden deutlich teurer. In den nächsten Monaten steht nun noch einmal ein Preissprung rund um die Energie an.

Die Inflationsrate in Deutschland lag im August bei 7,9 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag nach einer ersten Schätzung mitgeteilt. Im Juli hatte die Rate bei 7,5 Prozent gelegen.

Teurer geworden gegenüber dem Vorjahr ist vor allem Energie, aber auch zahlreiche Lebensmittel sind weiter erheblich im Preis gestiegen - darunter auch Brot und Brötchen.

„Putins Krieg belastet die deutschen Verbraucher erheblich“, kommentierte Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Hamburger Bankhauses Berenberg: „Vor allem Nahrungsmittel sind abermals teurer geworden.“ Weniger begüterte Bürger, die einen großen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgäben, treffe das besonders hart, meint Schmieding. Zu den Details geben die schon genauer veröffentlichten Zahlen aus Nordrhein-Westfalen Auskunft.

Insgesamt hat sich der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln demnach gegenüber dem Vorjahr weiter beschleunigt, von 15,6 Prozent im Juli auf 17,9 Prozent im August. Das ist außergewöhnlich viel. Brot und Getreideerzeugnisse kosteten im August nochmals 3,2 Prozent mehr als im Vormonat; auf Jahressicht verteuerten sich Brot und Brötchen damit um 25 Prozent, Butter um 45,8 Prozent und Quark um 48,2 Prozent.

Zudem schlägt sich die Reiselust der Deutschen nach zwei Corona-Sommern auch in den Preisen nieder. Für Pauschalreisen mussten die Urlauber im August 12,5 Prozent mehr zahlen als im Vorjahr – nach einem bereits satten Plus von 10,1 Prozent im Juli. Pauschalreisen seien der wesentliche Grund dafür, dass sich in Nordrhein-Westfalen die Kernrate der Inflation, das ist die Inflation ohne stark schwankende Preise wie die für Energie und Nahrungsmittel, im August von 2,8 auf 3,1 Prozent erhöht habe, sagt Schmieding. Dagegen dämpften die Nettokaltmieten weiterhin die Inflation mit einem unveränderten Anstieg von 1,5 Prozent gegenüber Vorjahr.

Die Preise für Haushaltsenergie stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 51,6 Prozent; darunter der für Heizöl um 81,8 Prozent.

Weiterer Inflationsschub steht bevor

Die Inflationsraten im Augenblick sind gleichwohl durch politische Einflüsse sogar noch etwas abgemildert. So haben der Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket bei der Bahn die Inflation für die Monate Juni, Juli und August künstlich etwas gedrückt. Deshalb dürfte die Inflationsrate im September, wenn beide politischen Schritte auslaufen, noch mal ansteigen. Ein regelrechter Preissprung dürfte im Oktober mit der neuen Gasumlage anstehen. Die Bundesbank hält Inflationsraten nahe 10 Prozent in den Herbstmonaten für möglich.

Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, hat folgende Prognose abgegeben: Der Wegfall des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts im September werde die Inflation um etwa einen Prozentpunkt erhöhen. Im Oktober dürfte die Gasumlage die Inflationsrate abermals nach oben springen lassen. „Auf die Bürger kommt ein weiterer massiver Inflationsschub zu“, sagte der Ökonom: „Das schmälert ihre Kaufkraft empfindlich – das Rezessionsrisiko steigt.“

In der bisherigen Spitze in diesem Jahr hatte die Inflationsrate in Deutschland im Mai 7,9 Prozent erreicht gehabt. Dann waren die politischen Eingriffe gekommen und auch der Ölpreis war zeitweise etwas gefallen. Im Juni jedenfalls lag die Rate bei 7,6 Prozent, also etwas tiefer als im Mai, und im Juli bei 7,5 Prozent.

Wie reagiert die EZB?

Relevant sind die hohen Inflationsraten auch deshalb, weil die Europäische Zentralbank in der kommenden Woche am Donnerstag über die künftigen Leitzinsen zu entscheiden hat. Die Inflationsrate für den gesamten Euroraum im August wird jetzt am Mittwoch vom europäischen Statistikamt Eurostat veröffentlicht. Im Juli hatte sie bei 9,8 Prozent gelegen. Es wird daher spannend, ob sie im August schon die Marke von 10 Prozent erreicht hat. In zahlreichen Euroländern ist sie jedenfalls bereits zweistellig, etwa auch in Spanien, den Niederlanden und Belgien, in einigen wie den baltischen Staaten liegt sie sogar bei 20 Prozent und mehr.

In der EZB ist noch umstritten, wie stark man die Zinsen anheben soll. Ein Schritt um 0,5 Prozentpunkte gilt als relativ wahrscheinlich. Das wäre die gleiche Größenordnung wie beim ersten Zinsschritt im Juli. Eine Reihe von Mitgliedern des EZB-Rates haben sich allerdings angesichts der hohen Inflation auch schon für einen größeren Schritt um 0,75 Prozentpunkte ausgesprochen. Zumindest dürfte es in dieser Frage keine „Denkverbote“ geben, hatten Ratsmitglieder gesagt. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane dagegen hatte die Erwartungen zuletzt eher etwas gedämpft.

Auch eine ganze Reihe von Ökonomen plädieren dafür, die Zinsen jetzt schon stärker anzuheben. Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer ist mit der Ansicht vorgeprescht, dass 4 Prozent Leitzins angemessen wären, um die Inflation zu bekämpfen. Nach seiner Einschätzung müsste die Notenbank die Zinsen eigentlich schon jetzt um 0,75 Prozentpunkte anheben. Auch Frederic Ducrozet, Ökonom der Schweizer Bank Pictet, meint, angesichts der Inflationsaussichten wäre eine stärkere Zinsanhebung „wahrscheinlich gerechtfertigt“. Ähnlich äußerte sich Karsten Junius von der Schweizer Bank Sarasin: „Die EZB muss auch über stärkere Zinserhöhungen diskutieren - je länger die Inflationsraten so hoch bleiben, desto mehr setzen sich die Inflationserwartungen fest.“ Und ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann warnte: „Die EZB ist im Geleitzug der wichtigen Zentralbanken weit abgehängt - und das, obwohl das Inflationsproblem in der Eurozone nicht weniger dramatisch ist.“