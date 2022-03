Aktualisiert am

Verbraucherpreise : Inflation in Deutschland steigt auf 5,1 Prozent

Der Energiepreisschock breitet sich weiter aus. Die Versorgung in Deutschland mit Öl und Gas scheint aktuell noch nicht gefährdet. Aber die Preise belasten den Geldbeutel der Verbraucher immer stärker. Wie reagiert die EZB?

Ölförderung in Russland: Wie geht es mit den Energielieferungen weiter? Bild: Eastblockworld

Die Inflation in Deutschland ist im Februar auf 5,1 Prozent gestiegen. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag nach einer ersten Schätzung mitgeteilt. Im Januar hatte die Inflationsrate noch bei 4,9 Prozent gelegen. Wichtigster Treiber sind weiterhin die Energiepreise. Aber auch Nahrungsmittel und Dienstleistungen sind abermals deutlich im Preis gestiegen. „Ab jetzt treibt der Kreml die deutsche Inflation“, sagte der Ökonom Friedrich Heinemann vom Forschungsinstitut ZEW.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Hoffnungen mancher Ökonomen, die Inflation werde bereits zum Jahreswechsel deutlich zurückgehen, haben sich als falsch erwiesen. Auch die Europäische Zentralbank hat zuletzt eingestanden, dass die höheren Inflationsraten länger anhielten als ursprünglich gedacht. „Das liegt vor allem an den Energiepreisen und den Lieferengpässen“, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane. Doch je länger der Ursprung des Schocks bestehen bleibe, desto stärker werde das Preisniveau insgesamt beeinflusst: „Also revidieren wir unsere Einschätzung der Dauerhaftigkeit der Inflation in dieser Hinsicht.“

Was genau alles teurer geworden ist, kann man den detaillierter veröffentlichten Zahlen der Statistischen Landesämter entnehmen. So berichtet Nordrhein-Westfalen: Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sei Heizöl einschließlich Umlage um 37,7 Prozent teurer geworden, die Preise für Kraftstoffe seien um 23,9 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vormonat, also dem Januar, verteuerte sich beispielsweise Gemüse um 4,2 Prozent und Damenbekleidung um 3,9 Prozent.

Der Krieg in der Ukraine dürfte die Energiepreise nun weiter antreiben. In den Februar-Inflationszahlen ist die jüngste Eskalation des Konflikts noch kaum enthalten. Der Ölpreis war als Reaktion auf den russischen Angriff erstmals seit vielen Jahren wieder auf mehr als 100 Dollar gestiegen und hat sich dort auch bis jetzt gehalten.

„Da die Statistiker die Inflationsdaten um die Monatsmitte erheben, konnten sie in den Februar-Daten noch nicht berücksichtigen, dass die Energiepreise wegen des Ukrainekriegs weiter gestiegen sind“, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank: „Blieben die Energiepreise auf dem gegenwärtigen Niveau, würde die Inflationsrate im März die Marke von 5,5 Prozent klar überspringen. Es ist unglaublich viel Preisdruck in der Pipeline.“

Spekulationen, dass der Ölpreis auch noch deutlich weiter steigen könnte, kamen zuletzt auch von der Investmentbank Goldman Sachs. Auch der ohnehin schon hohe Gaspreis hat weiter zugelegt. Die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Erdgas, Kraftstoff und Heizöl ist nach Angaben der Branchenverbände aktuell nicht gefährdet, aber die Preise legen immer weiter zu.

Weitere Preisrekorde bei Benzin und Heizöl

Die Preis für Benzin und Diesel in Deutschland erreicht Tag für Tag neue historische Höchststände. Der Preis für Super E10 in Deutschland ist jetzt auf mehr als 1,80 Euro je Liter gestiegen. Zuletzt zahlte man im Schnitt 1,817 Euro je Liter. Diesel kostete im Schnitt 1,738 Euro je Liter, auch das war so viel wie noch nie in der Geschichte.

Heizöl kostete in Deutschland zuletzt 112,58 Euro je 100 Liter. Das berichtet das Internetportal Heizoel24, an das 500 Ölhändler ihre Preise melden. Das sei der höchste Preis in der Geschichte.

Die EZB ringt um die angemessene Reaktion

Zu den Schwierigkeiten, vor denen die Notenbank steht, könnten gegenläufige Folgen des Krieges für die Inflation sein. Kurzfristig dürften die Energiepreise durch den Krieg weiter steigen. Das treibt die Inflation. Das Wirtschaftswachstum des Euroraum könnte jedoch empfindlich unter dem Krieg leiden. Das könnte die Inflation auf etwas längere Sicht eher dämpfen.

Am Mittwoch jedenfalls gibt es die Inflationszahlen für den Euroraum insgesamt. Der Ökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank rechnet mit 5,5 bis 6 Prozent. Eine große Frage dürfte jetzt sein, ob die Europäische Zentralbank (EZB) wegen des Krieges ihre eigentlich geplante Normalisierung der Geldpolitik nun verschiebt.

In der nächsten Woche trifft sich der EZB-Rat zur geldpolitischen Sitzung. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte sich am Freitag sehr zurückhaltend zu der Frage geäußert, ob die EZB die Straffung aufschiebt. Der griechische Notenbankchef Yannis Stournaras hat bereits gefordert, die Notenbank solle auf dem ultralockeren Kurs bleiben und weiter Anleihen kaufen, mindestens bis zum Jahresende und Zinssenkungen formell vom Tisch nehmen. Das scheint aber nicht die Mehrheitsmeinung zu sein.

An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Notenbank vorsichtiger agieren wird, als ursprünglich geplant; dass sie auf die geldpolitische Wende aber nicht ganz verzichtet, wenn die Situation nicht noch weiter eskaliert. Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Galhau hatte gesagt, mehr denn je gehe es für die Notenbank um „Optionalität“: Die EZB solle sich angesichts der Unsicherheit nicht festlegen und auf Flexibilität setzen.