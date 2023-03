Die Inflationsrate in Deutschland lag im Februar bei 8,7 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitgeteilt. Im Januar hatte die Rate auch bei 8,7 Prozent gelegen, im Dezember vorigen Jahres bei 8,1 Prozent.

Volkswirte hatten bis zuletzt im Schnitt einen Rückgang der Inflationsrate auf 8,5 Prozent erwartet.

Energiepreise legen nicht mehr so zu

Mehr Details zu einzelnen Preisen verraten die schon detaillierten veröffentlichten Zahlen zu Nordrhein-Westfalen, die oft relativ repräsentativ sind.

Die Strompreise sind demnach mit plus 0,6 Prozent gegenüber Januar nur noch verhalten gestiegen, der Dieselpreis gab sogar um 4,1 Prozent nach. Insgesamt scheint es eine gewisse Beruhigung jedenfalls bei den Energiepreisen zu geben. „Diese erfreulichen Nachrichten werden aber mehr als ausgeglichen durch höhere Preise in anderen Bereichen“, sagt Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Hamburger Bankhauses Berenberg. Für Dienstleistungen (ohne Nettokaltmieten) mussten Verbraucher im Februar 5,8 Prozent mehr berappen als ein Jahr zuvor. Im Januar hatte die Rate noch bei 5,3 Prozent gelegen.

Die zunehmende Reiselust der Bürger dürfte dazu beigetragen haben, dass Pauschalreisen im Februar 8,1 Prozent mehr kosteten als im Vorjahr, nach einer Rate von 6,2 Prozent im Januar. Auch für Übernachtungen in Hotels sowie für das Essen in Gaststätten mussten die Bürger mehr ausgeben: Hohe Heizkosten, teure Lebensmittel und der Mangel an Kellnern und anderem Personal machen sich hier wohl bemerkbar.

Auch Versicherungen sind teurer geworden, um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 1,4 Prozent im Januar. „Obwohl sich bei Energie und Waren außerhalb des Energiebereiches abzeichnet, dass der Inflationsdruck langsam nachlässt, dürfte die Kernrate der Inflation vorläufig hoch bleiben“, sagt Ökonom Schmieding: „Hier rechnen wir im späten Frühling mit der Wende zum Besseren.“

Spanien und Frankreich hatten am Dienstag berichtet, dass die Inflationsrate bei ihnen von Januar auf Februar spürbar gestiegen sei; in Frankreich auf 7,2 Prozent, in Spanien auf 6,1 Prozent. Die Finanzmärkte reagierten darauf deutlich, sie spekulierten auf einen restriktiveren Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Rendite der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit erreichte ein Elf-Jahres-Hoch. Die Inflationsrate für den Euroraum insgesamt soll am Donnerstag veröffentlicht werden.

In Deutschland hat es gerade eine rückwirkende Veränderung der Inflationsraten gegeben: Das Statistische Bundesamt in Deutschland hat eine sogenannte Revision für den Verbraucherpreisindex vorgenommen. Der Index hat turnusgemäß ein neues sogenanntes Basisjahr bekommen, 2020 statt 2015. Das hatte zur Folge, dass die Inflationsraten des vergangenen Jahres nachträglich angepasst wurden, die Gewichtungen der Preise für die einzelnen Güter im Index haben sich verändert. Die Inflationsrate lag damit in keinem Monat des vergangenen Jahres mehr bei mehr als 10 Prozent. Auch der Rückgang seit dem vorigen Herbst fiel somit aber nicht mehr so stark aus wie bislang angenommen.

Für März deutlicher Rückgang der Inflationsrate erwartet

Vor allem für März wird nun mit einem deutlichen Rückgang der Inflationsrate gerechnet. Der Grund ist ein sogenannter statistischer Basiseffekt: Vor einem Jahr stiegen im März, unmittelbar nach Beginn des Ukrainekriegs, die Energiepreise außergewöhnlich kräftig. Seither ist die Inflationsrate, bei der jeweils das aktuelle Niveau der Verbraucherpreise in einem Monat mit dem im Vorjahresmonat verglichen wird, besonders hoch. Von März an aber wird das aktuelle Niveau der Energiepreise mit dem aus der Zeit nach Kriegsbeginn verglichen. Dann fallen die Raten der Preissteigerung auf Jahressicht nicht mehr ganz so hoch aus. Das drückt die Rate rein technisch.

Philip Lane, der Chefvolkswirt der EZB, sagte in einem Interview, er sehe aber auch erste Anzeichen für einen tatsächlich nachlassenden Inflationsdruck. Die Zinserhöhungen der EZB entfalteten allmählich ihre Wirkung. „Für Energie, Lebensmittel und Waren gibt es viele vorausschauende Indikatoren, die anzeigen, dass der Inflationsdruck in all diesen Kategorien ziemlich deutlich zurückgehen dürfte“, führte Lane aus. „Wir haben auch die Bestätigung erhalten, dass unsere Geldpolitik wirkt.“

Dem EZB-Chefvolkswirt zufolge sind es nicht nur die Energiepreise, die hinter dem jüngsten Rückgang der Teuerungsrate stünden. Er verwies auf positive Entwicklungen in frühen Stufen der Preisbildung, aber auch bei Dienstleistungen lasse der Preisdruck nach. So könnten Fluggesellschaften ihre Kapazitäten inzwischen wieder besser planen. Ein wichtiges Thema sei aber die Entwicklung der Löhne. Auch EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte darauf hingewiesen, dass die deutlich steigenden Löhne von den Unternehmen als höhere Preise weitergegeben werden könnten.

„Die Inflation dürfte in diesem Jahr vor allem deshalb fallen, weil die Energiepreise nicht mehr so schnell steigen wie im vergangenen Jahr“, meinte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer: „Ohne Energie sollte die Inflation jedoch hartnäckig hoch bleiben.“

EZB entscheidet in zwei Wochen über Zinsen

Die EZB will am 16. März über die weitere Zinspolitik im Euroraum entscheiden, also in rund zwei Wochen. Dann sollen auch neue Prognosen für die weitere Inflationsentwicklung vorgelegt werden.

Gerechnet wird für die März-Zinssitzung mit einer weiteren Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Auch für die Zeit danach hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Die EZB will aber „datenabhängig“ vorgehen. Bis die Inflation im Euroraum wieder auf das EZB-Ziel von 2 Prozent gedrückt ist, dürfte es wohl noch einige Zeit dauern.