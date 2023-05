Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai deutlich zurückgegangen, auf 6,1 Prozent, nach 7,2 Prozent im April und 7,4 Prozent im März. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitgeteilt.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Damit ist sie immer noch viel höher als in früheren Jahren - aber gegenüber den zurückliegenden Monaten hat sich die Entwicklung aus Verbrauchersicht offenbar etwas verbessert. Das Preisniveau steigt zwar weiter, aber wenigstens nicht mehr ganz so stark. Und einzelne Preise im Supermarkt sinken mittlerweile sogar. Auch die Einführung des Deutschlandtickets hat den Preisauftrieb im Verkehrsbereich offenbar etwas gedämpft.

Insbesondere die Energiepreise, die im vorigen Jahr die Inflation befeuert hatten, haben sich wieder etwas beruhigt. Bei den Nahrungsmitteln ist es unterschiedlich; auf Jahressicht sind die meisten noch immer deutlich teurer geworden. Von Monat zu Monat schwanken die Preise dagegen. Bei manchen, wie Butter, gibt es aber auch schon auf Jahressicht einen Preisrückgang.

Auch in anderen europäischen Ländern ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. In Frankreich ist die Inflationsrate auf 6 Prozent gefallen, das war die niedrigste Rate seit Mai 2022. In Italien sank sie von 8,7 auf 8,1 Prozent. Dieser Rückgang war noch deutlicher, als von Analysten erwartet. Und in Spanien ging die für den europäischen Vergleich berechnete Rate HVPI sogar von 3,8 auf 2,9 Prozent zurück.

Möbel und Speisefette werden günstiger

Genauere Informationen dazu, was alles teurer oder billiger geworden ist, gibt es aus den schon detaillierter veröffentlichten Zahlen für Nordrhein-Westfalen. Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Bankhauses Berenberg, spricht von „guten Nachrichten“: „Die Zahlen aus Nordrhein-Westfalen legen den Schluss nahe, dass der Preisdruck auf breiter Front abnimmt, allerdings mit einigen Ausnahmen.“

„Putins Angriff auf die Ukraine hatte die Preise für Energie und Nahrungsmittel im vergangenen Jahr in die Stratosphäre katapultiert“, sagt Schmieding. Mittlerweile habe sich die Lage bei diesen Inflationstreibern etwas beruhigt. In NRW sind die Energiekosten im Mai gegenüber April um 1,6 Prozent gesunken. Sie lagen somit nur noch um 0,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Diesel war sogar 22,3 Prozent billiger als im Mai 2022 und 5 Prozent billiger als im April 2023.

Bei den Nahrungsmitteln bleibt der Preisdruck bleibt zwar hoch mit einer Preissteigerung von 15,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber nicht mehr so hoch wie im April mit 17,6 Prozent zum Vorjahr. Allerdings ist die Entwicklung von Produkt zu Produkt sehr unterschiedlich. Speisefette und -öle waren im Mai sogar 7,5 Prozent billiger als im Vorjahresmonat. Dagegen hat der Preisdruck bei Brot und Getreideerzeugnissen nur leicht nachgelassen.

Die hohen Energie- und Transportkosten hatten auch die Preise für viele andere Güter in der Vergangenheit in die Höhe getrieben. Auch hier zeichnet sich eine gewisse Entspannung ab. So hat die Teuerungsrate bei Möbeln, Teppichen, Leuchten und Bodenbelägen von 9,4 Prozent im April auf 7 Prozent im Mai nachgegeben. „Hier dürfte auch die Zinspolitik der EZB eine gewissen Rolle spielen, da sie zu einer geringeren Bautätigkeit beiträgt“, meint Schmieding.