Aktualisiert am

Inflation in Deutschland geht auf 6,2 Prozent zurück

Geringere Teuerung : Inflation in Deutschland geht auf 6,2 Prozent zurück

Im Juni war Deutschland das einzige Land in der Eurozone gewesen, in dem die Inflationsrate noch gestiegen war. Jetzt gibt es auch hier einen gewissen Rückgang.

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Juli bei 6,2 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag nach einer ersten Schätzung mitgeteilt. Im Juni hatte die Rate bei 6,4 Prozent gelegen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Mittlerweile sind die Energiepreise nach dem extremen Höhenflug im vorigen Jahr zum Teil zu einem entlastenden Faktor für die Verbraucher geworden. Auf Jahressicht sind insbesondere die Preise für Benzin, Diesel und Heizöl deutlich gesunken.

Allerdings: Zuletzt wurde diese Entwicklung wieder etwas wackelig. Die Ölstaaten haben nämlich ihre Förderung gesenkt. Im Nachgang stiegen dann auch in Deutschland wieder die Spritpreise, sicher nicht ganz zufällig in der Urlaubsreisewelle. Super E10 kostete plötzlich wieder mehr als 1,80 Euro je Liter. Damit waren Benzin und Diesel im Juli zwar im Schnitt billiger als vor einem Jahr - aber doch wieder etwas teurer als im Juni.

Nahrungsmittel hingegen sind weiterhin deutlich teurer als vor einem Jahr. Von Monat zu Monat aber sind zumindest die Preise einiger Lebensmittel wie Obst und Gemüse wieder etwas gesunken.

Noch im Juni war die Entwicklung der Inflation in Deutschland auffällig anders gewesen als in vielen anderen Ländern des Euroraums. Während die Inflationsraten fast überall gesunken waren, zum Teil schon auf recht niedrige Werte von weniger als 2 Prozent, war die Rate in Deutschland weiter gestiegen.

Das hatte vor allem zwei Gründe: Einer war ein sogenannter statistischer Basiseffekt. Vor einem Jahr hatte in Deutschland der Staat von Juni bis August das Preisniveau durch Tankrabatt und 9-Euro-Ticket künstlich gedrückt. Entsprechend fallen die Steigerungsraten jetzt höher aus.

Der zweite Grund sind Unterschiede im Energiemarkt. Beispielsweise schlagen in anderen Ländern, die eine geringere Energiebesteuerung haben, niedrigere Ölpreise auf dem Weltmarkt schneller und stärker auf die Verbraucherpreise durch.

Hohe Preise rund um den Urlaub

Was genau alles teurer geworden ist, verraten die schon detaillierter veröffentlichten Inflationszahlen für Nordrhein-Westfalen, die meistens relativ repräsentativ für Deutschland sind. Brot verteuerte sich beispielsweise auf Jahressicht um 17,3 Prozent, gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Fleisch stieg auf Jahressicht um 5,9 Prozent im Preis, gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent.

Billiger zumindest gegenüber dem Vormonat wurden Obst (minus 0,6 Prozent), Gemüse (minus 2 Prozent) sowie Molkereiprodukte und Eier (minus 1,7 Prozent).

Vieles, was mit dem Urlaub zu tun hat, war im Juli dagegen teurer als im Juni. Sprit etwa mit plus 0,7 Prozent und Hotel-Übernachtungen mit plus 1,5 Prozent.

„Nach der Pandemie haben die Verbraucher Nachholbedarf - sie wollen reisen und essen gehen“, sagt der Ökonom Holger Schmieding. Ihre Reiselust zeige sich auch in hohen Preisen für Pauschalreisen, die im Juli 9 Prozent teurer waren als im Vorjahresmonat und 11,2 Prozent teurer als im Vormonat.

Unter dem Einfluss des beginnenden Sommerschlussverkaufs sei hingegen die Teuerungsrate für Bekleidung von 5,2 auf 2,8 Prozent zurückgegangen.

„Der Preisdruck geht auf breiter Front etwas schneller zurück als erwartet“, sagte Ökonom Schmieding. Auch die Kernrate der Inflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel sei in NRW von 5,6 Prozent im Juni leicht auf 5,4 Prozent gesunken.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag ausgeführt, dass die Inflation im Euroraum insgesamt immer noch zu hoch sei, auch wenn die Gesamtinflationsrate zuletzt rückläufig war und in einzelnen Ländern schon geringe Werte erreicht hat. Die Notenbank hat deshalb die Leitzinsen zum neunten Mal in Folge angehoben.

Die EZB geht in die Sommerpause

Nun findet im August wegen der Sommerpause erst mal keine EZB-Zinssitzung statt. Für September hat die Notenbank offen gelassen, ob es eine weitere Zinserhöhung oder eine Zinspause gibt. Nur Zinssenkungen hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde ausgeschlossen. „Die EZB schaltet den Autopiloten ab“, kommentierten Ökonomen.

Oftmals ist die Bekämpfung einer hohen Inflation durch die Geldpolitik mit einer deutlich steigenden Arbeitslosigkeit verbunden. Spanien war zuletzt ein Beispiel, dass dies aber nicht unbedingt so sein muss. Dort ist die Inflation im Juni kräftig gesunken auf 1,6 Prozent, bei einer zugleich historisch niedrigen Arbeitslosigkeit in dem sonst oft von hoher Jugendarbeitslosigkeit gebeutelten Land.

Allerdings gab es dort Staatseingriffe. Ein Grund für die niedrige Inflation war, dass vor der Wahl die Mehrwertsteuer auf wichtige Grundnahrungsmittel ausgesetzt wurde. Das muss nicht nachhaltig sein. Außerdem wirken in Spanien sinkende Energiepreise auf den Weltmärkten schneller und stärker als hierzulande auf die Verbraucherpreise.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wollte den spanischen Weg auf jeden Fall am Donnerstag in der Pressekonferenz nach der EZB-Zinssitzung nicht zum Vorbild für den gesamten Euroraum erklären.