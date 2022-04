Heftiger Preisanstieg : Inflation in Deutschland erreicht im April 7,4 Prozent

Aktualisiert am

Inflation in Deutschland erreicht im April 7,4 Prozent

Die Energiepreise steigen nicht mehr ganz so stark gegenüber dem Vorjahr wie noch im März. Dafür legen die Nahrungsmittel jetzt erst so richtig zu. Die weitere Entwicklung hängt stark vom Ukrainekrieg ab – und möglichen weiteren Sanktionen gegen Russland.

Der außergewöhnlich starke Preisanstieg geht weiter. Im April erreichte die Inflationsrate in Deutschland 7,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im März hatte sie bei 7,3 Prozent gelegen, im Februar bei 5,1 Prozent.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Inflationsraten von mehr als 7 Prozent hatte es in Deutschland zuletzt vor rund 40 Jahren gegeben. In der Europäischen Währungsunion hat die Inflation mit 7,4 Prozent sogar den höchsten Stand seit ihrer Gründung erreicht.

Gegenüber dem März hat es dabei eine bemerkenswerte Veränderung gegeben. Die Energiepreise steigen gegenüber dem Vorjahr nicht mehr ganz so stark, gegenüber dem Vormonat gehen sie zum Teil sogar leicht zurück. Dafür legen die Preise für Nahrungsmittel um so mehr zu. Darunter vor allem solche, die in irgendeiner Form vom Ukrainekrieg betroffen sind, wie Pflanzenöl und Erzeugnisse aus Getreide, beispielsweise Brot. Bei beidem gehörte die Ukraine zu den wichtigen Produzentenländern.

Der Ökonom Carl Christian von Weizsäcker hält es sogar für möglich, dass die offiziell gemessene Inflation im Nahrungsmittelbereich noch untertrieben ist, weil bei manchen der besonders vom Krieg betroffenen Lebensmittel die Regale in den Supermärkten zum Teil zeitweise leer waren – und eine Preiserhebung damit erschwert wurde.

Preise für Energie fallen zum Teil sogar gegenüber März

An den Tankstellen waren die Preise zuletzt nicht mehr ganz so hoch wie um den 10. März herum. Der Preis für Super E10 sank im Schnitt von 2,20 Euro auf 1,96 Euro je Liter, Diesel verbilligte sich von 2,31 Euro auf 2,02 Euro je Liter. Gleichwohl sind das im historischen Vergleich und auch im Vergleich zum Vorjahr weiter außergewöhnlich hohe Preise. Auch der Preis für Rohöl, der nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine auf fast 130 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) hochgeschnellt war, beruhigte sich wieder etwas und lag zuletzt bei 105 Dollar. Immer wieder aber können Nachrichten aus dem Kriegsgeschehen und zu den Sanktionen ihn auch hochtreiben.

Etwas detailliertere Zahlen zur Preisentwicklung bei einzelnen Produkten haben die Statistischen Landesämter veröffentlicht. In den Zahlen für das meistens recht repräsentative Nordrhein-Westfalen zeige sich, dass vor allem der kräftige Anstieg der Preise für Nahrungsmittel und in geringerem Masse auch für Pauschalreisen den Rückgang der Ölpreise von ihrem Gipfel im März mehr als ausgeglichen habe, sagt der Ökonom Holger Schmieding vom Hamburger Bankhaus Berenberg.

Teurer gegenüber dem Vormonat wurden insbesondere Flüssiggas (plus 40 Prozent), Paprika (plus 15,8 Prozent) und Schweinefleisch (plus 13,9 Prozent). Dagegen wurden beispielsweise leichtes Heizöl (minus 18,4 Prozent), Schokoladentafeln (minus 10,7 Prozent) und Dieselkraftstoff (minus 9,8 Prozent) günstiger angeboten.

Dafür steigen die Nahrungsmittelpreise deutlich

Der Preisanstieg der Energie gegenüber dem Vorjahr ist demnach seit März etwas zurückgegangen, von 42,6 auf 37,6 Prozent. Das liegt vor allem am Heizöl, das sich gegenüber dem März um 13,8 Prozent verbilligte, auf Jahressicht stieg der Preis damit „nur“ noch um 74,1 Prozent und nicht mehr um 99,8 Prozent wie noch im März. Ähnlich war es bei Diesel: Der Preis für den Kraftstoff sank gegenüber dem März um 9,8 Prozent, was auf Jahressicht einen Preisanstieg von immerhin noch 49,9 Prozent bedeutete, aber nicht mehr von gut 65 Prozent wie noch im März.

Dagegen spüren die Verbraucher immer mehr den kräftigen Anstieg der Preise für Getreide und für andere Grundstoffe der Nahrungsmittelindustrie. Für Nahrungsmittel insgesamt ist die NRW-Inflationsrate von 7,5 Prozent im März weiter auf 10,2 Prozent im April gestiegen, unter anderem da Fleisch und Fleischwaren jetzt im April 13,8 Prozent mehr kosten als im Vorjahresmonat statt 5,2 Prozent wie im März. Innerhalb eines Monats sind die Preise für Fleisch und Fleischwaren um 8,5 Prozent nach oben geschnellt. „Die Grillsaison wird leider erheblich teurer als üblich“, kommentierte Ökonom Schmieding.

Bei Brot ist der Preis gegenüber dem Vorjahr jetzt um stolze 10,6 Prozent gestiegen, im März waren es noch 7,5 Prozent gewesen. Bei Speisefetten und -ölen hat der Preisanstieg im Jahresvergleich sogar von 19,7 Prozent im März auf 27,7 Prozent im April zugenommen. Zu dem leichten Anstieg der NRW-Inflationsrate hat aber auch der Tourismus beigetragen. Als Ausdruck von Lieferkettenengpässen zeigt sich zudem auch bei langlebigen Gebrauchsgütern eine spürbar anziehende Inflation. Für diesen Bereich ist die Teuerungsrate weiter gestiegen, auf 6,8 Prozent nach 6,3 Prozent im März.

Was macht die EZB angesichts der außergewöhnlich hohen Inflation?

Bislang zaudert die Europäische Zentralbank (EZB) noch, zügig gegen die hohe Inflation einzuschreiten. Die offizielle Linie ist, dass man auf der nächsten geldpolitischen Sitzung am 9. Juni aufgrund der vorliegenden Daten entscheiden will, die Anleihekäufe im dritten Quartal, also den Monaten Juli bis September einzustellen und „einige Zeit danach“ die Zinsen anzuheben. „Einige Zeit danach“ könne sowohl eine Woche später heißen, als auch einige Monate danach, hatte EZB-Präsident Christine Lagarde gesagt.

Es gab jetzt aber vermehrt Stimmen aus der EZB, und zwar nicht nur von einzelnen nationalen Gouverneuren, sondern auch aus dem Direktorium, die für eine erste Zinserhöhung noch im Juli plädieren. Dann könnte man offenbar die bisherige Kommunikation der Notenbank auch so deuten, dass die letzten Käufe neuer Anleihen schon im Juni getätigt werden könnten und nach der geplanten Reihenfolge der Weg für Zinserhöhungen im Juli dann frei ist.

Die Investmentbank Goldman Sachs jedenfalls hat ihre Prognose für die weitere Zinsentwicklung nach oben korrigiert: Sie erwartet jetzt, dass die EZB schon im Juli ihre Leitzinsen um 0,25 Prozent anhebt, gefolgt von weiteren Zinserhöhungen im September und Dezember und weiteren vier Schritten im kommenden Jahr 2023.