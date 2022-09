Erdogans Wirtschaftskrise : Türkische Inflationsrate überspringt 80-Prozent-Marke

Schier unaufhaltsam klettern die Verbraucherpreise in der Türkei. Allerdings zuletzt langsamer. Entspannung ist dennoch nicht in Sicht.

Markt in einem Stadtteil von Istanbul: In der Türkei haben sich die Lebensmittelpreise um 90 Prozent verteuert. Bild: Lucas Bäuml

Die Geldentwertung in der Türkei nimmt weiter zu, allerdings flacht sich ihre Geschwindigkeit ab. Im August lag die Inflationsrate nach Angaben des türkischen Statistikamtes vom Montag um 80,2 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Im Vergleich zum Vormonat zog der Verbraucherpreisindex demnach um 1,46 Prozent an. Der Jahresanstieg fiel geringer aus, als von Analysten mit 81 Prozent erwartet worden war. Allerdings werden die amtlichen Daten in der türkischen Öffentlichkeit schon lange mit Skepsis aufgenommen. Eine viel zitierte Ökonomengruppe in der Türkei veranschlagt die Rate der Geldentwertung auf das Doppelte.

Am stärksten zogen laut den amtlichen Daten die Preise gegenüber August 2021 für Transport und Verkehr mit 117 Prozent an, Lebensmittel wurden um überdurchschnittliche 90 Prozent teurer. Zuvor hatte die Handelskammer Istanbul von einem Anstieg der Einzelhandelspreise in der größten und wohlhabendsten Stadt des Landes um 99,9 Prozent im August berichtet. Dabei sei der Zuwachs im Monatsvergleich mit 2,3 Prozent unter dem des Vormonats von 4,1 Prozent geblieben.

Die Regierung in Ankara macht für die hohe Inflation vor allem den Preisschock auf den Energiemärkten als Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine verantwortlich. Allerdings war der steile Anstieg der Inflationsrate schon vorher zu beobachten und wird von Ökonomen auf die ultralockere Geldpolitik der von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan abhängigen Zentralbank zurückgeführt. Erdogan will die Wirtschaft, vor allem die Exporte, mit niedrigen Zinsen anschieben und nimmt dafür eine hohe Inflation wie auch eine schwache Währung in Kauf.

Lira schwächste Schwellenländer-Währung

Die Lira hat dieses Jahr zum Dollar bereits 27 Prozent an Wert verloren, so viel, wie keine andere Währung eines Schwellenlandes. Am Montag kostet ein Dollar 18,22 Lira, vor einem Jahr waren es noch 8,31 Lira gewesen. Ähnlich das Bild bei Euro: Mit 18,07 Lira war er fast doppelt so teuer wie vor einem Jahr mit 9,59 Lira. Das ist allenfalls für die vielen Urlauber aus Deutschland und Europa ein Grund zur Freude, die dieses Jahr wieder ihren Weg an türkische Strände gefunden haben.

Auch wenn sich die Energiepreise weltweit auf hohem Niveau entspannt haben, baut sich in der Türkei weiterer Inflationsdruck auf. So legte die um Energie- und Nahrungsmittel bereinigte Kerninflation um 3 auf knapp 73 Prozent zu. Die Erzeugerpreise stiegen laut Turkstat um 144 Prozent im Jahres- und 2,3 Prozent im Monatsvergleich. Erfahrungsgemäß schlagen sie zeitverzögert auf die Konsumentenpreise durch. Mit 350 Prozent legten die Energiepreise am stärksten zu.

Weitere Preiserhöhungen „unvermeindlich“

Hier ist keine Entspannung in Sicht: Die zum 1. September verkündete Preissteigerung für Gas und Strom von 20 Prozent für Haushalte und bis zu 50 Prozent für Unternehmen dürften im laufenden Monat den Geldbeutel der Verbraucher weiter schmälern. Necdet Buzbaş, Präsident der Vereinigung der türkischen Lebensmittelindustrie, sagte, das werde „unvermeidlich“ in die Produktpreise eingehen. „Wir gehen davon aus, dass sich die Erhöhungen bis Ende September in den Produkten niederschlagen werden.“

Die Wirtschaftszeitung „Dünya“ zitierte weitere Manager, die vor einem möglichen Stellenabbau, Produktionsbeschränkungen, Stilllegungen und der Verlagerung von Produktion warnten. Es drohen nicht nur die Folgen der innertürkischen Wirtschaftsmisere.

Rezessionsängste in Europa werfen Schatten

Auch wenn das Wachstum im Halbjahr hoch war und die Exporte boomen, werfen die Rezessionsängste auf dem mit Abstand wichtigsten Absatzmarkt der EU und Europas einen Schatten tief in die Türkei.

Nach dem am Wochenende veröffentlichten mittelfristigen Wirtschaftsplan der Regierung in Ankara wird das türkische Bruttoinlandsprodukt in diesem und den folgenden Jahren um die 5 Prozent zulegen. Die Regierung hob zudem ihre Prognose für das Preiswachstum von knapp 10 Prozent auf nun 65 Prozent im laufenden Jahr an. Im nächsten Jahr erwartet sie eine Verlangsamung auf etwa 25 Prozent.