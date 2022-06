Aktualisiert am

73,5 Prozent Inflation in der Türkei

Stark steigende Preise : 73,5 Prozent Inflation in der Türkei

Der Preisauftrieb am Bosporus setzt sich ungebremst fort. Das liegt auch daran, dass die Notenbank auf Druck des Präsidenten Erdogan die Leitzinsen nicht erhöht.

Recep Tayyip Erdogan Mitte Januar in Tirana Bild: Reuters

In der Türkei steigen die Preise auf breiter Front weite mit enormer Geschwindigkeit. Die Inflationsrate im Mai betrug 73,5 Prozent, wie das türkische Statistikamt in Ankara mitteilte. Der Trend außergewöhnlich höher Teuerungsraten setzt sich damit in dem Land ungebremst fort. Schon im April verteuerte sich das alltägliche Leben für die Türken um beinahe 70 Prozent.

Noch wesentlich stärker als die Konsumentenpreise steigen abermals die Herstellerpreise. Auf Jahressicht erhöhten sich die Preise, die Produzenten für ihre Güter erhalten, im Mai um rund 132 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat schlägt ein Anstieg von 8,8 Prozent zu Buche. Die Erzeugerpreise fließen in der Regel zeitverzögert und teilweise in die Verbraucherpreise mit ein.

Die Inflationsrate in der Türkei wird durch mehrere Faktoren getrieben: Schon lange belastet die schwächer notierende Landeswährung Lira, da in die Türkei importierte Güter dadurch verteuert werden. Hinzu kommen erhebliche Probleme in den internationalen Lieferketten, die etwa Vorprodukte teurer werden lassen. Auch steigen die Preise vieler Rohstoffe, nicht zuletzt wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Die türkische Notenbank wiederum stemmt sich gegen die Entwicklung nicht mit Zinsanhebungen, sondern hat die Zinsen trotz hoher Inflationsraten sogar gesenkt. Sie reagiert dabei zumal auf Druck des Staatspräsidenten Erdogan, der mehrfach öffentlich gegen hohe Zinsen gewettert und ebenfalls mehrfach Spitzenpersonal in der Notenbank ausgetauscht hatte, das seiner Linie nicht umfassend folgen wollte.