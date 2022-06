Aktualisiert am

Wirtschaftskrise in der Türkei

Wirtschaftskrise in der Türkei :

Wirtschaftskrise in der Türkei : Erdogan schert sich einfach nicht um die stark steigenden Preise

In der Türkei gehen die Lebenshaltungskosten durch die Decke. Doch der Staatspräsident verschreckt nun auch noch die Anleger.

In Verhandlungen mit Russland versucht die Türkei gerade die Versorgung der Welt mit Getreide aus dem ukrainischen Kriegsgebiet zu gewährleisten und so ihr eigene außenpolitische Rolle zu stärken. Doch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan schwächt parallel dazu unverdrossen die Landeswährung Lira und damit die Wirtschaft seines von einer Hyperinflation getroffenen Landes. „Die Finanzmärkte sind dieser Tage restlos bedient, das Verbrauchervertrauen lotet beständig neue historische Tiefs aus“, kommentiert Thomas Meißner, Chef der Konjunkturanalyse der Landesbank Baden-Württemberg,

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Am Montag hatte Erdogan abermals gegen hohe Zinsen gewettert und weitere Leitzinssenkungen in Aussicht gestellt. „Diese Regierung wird die Zinssätze nicht erhöhen. Wir werden Sie weiter senken“, sagte Erdogan in Ankara nach der Kabinettssitzung. Dabei liegt der Leitzins bei 14 Prozent und der reale Zinssatz angesichts von 73,5 Prozent Inflation bereits bei fast minus 60 Prozent.

Finanzminister widerspricht

Die Märkte kennen Erdogans wiederholt vorgetragene und von Ökonomen im aktuellen Inflationsumfeld für abseitig gehaltene Meinung, Zinsen seien schlecht für die Wirtschaft. Aber sie haben sich noch nicht daran gewöhnt. Denn obwohl Finanzminister Nureddin Nebati (und nicht die dem Papier nach unabhängige Notenbank) schnell erklärte, es sei weder eine Erhöhung noch eine Senkung des Zinssatzes geplant, verlor die Lira wieder an Wert. Am Dienstag mussten für einen Dollar 16,74 Lira gezahlt werden. Damit hat die Lira seit Jahresanfang ein Fünftel an Wert verloren, im Jahr 2021 waren es 44 Prozent gewesen. Das freut allenfalls Touristen, die im Türkei-Urlaub billig einkaufen können.

Tatha Ghose von der Commerzbank sagt, es überrasche angesichts der türkischen Währungspolitik kaum, dass der Dollar zur Lira seit der Veröffentlichung der Inflationszahlen weiter steige, obwohl der Dollar im gegenwärtigen Umfeld nicht besonders stark sei.

Der Absturz kommt nicht nur alle diejenige, die ihre Rechnungen in Dollar und Euro zahlen müssen, teuer zu stehen, sondern auch den Staatshaushalt. Denn Erdogan hatte zum Jahreswechsel ein Programm aufgelegt, mit dem Gold oder Devisen, die in Lira-Einlagen umgewandelt worden waren, auf Staatskosten gegen den Währungsverfall versichert werden. Das ist nicht nur ein freiwilliges Arrangement. Exportbetriebe, die von der schwachen Lira tendenziell profitieren, wurden dazu verpflichtet, 40 Prozent ihrer Devisenguthaben in Lira zu führen.

Das Programm hatte zum Jahreswechsel zu einer gewissen Stabilisierung des Kurses geführt. Allerdings bekommt die Türkei nun auch die weltwirtschaftlichen Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine durch höhere Preise für Energie und Lebensmittel zu spüren, wie die weltweit anziehenden Zinsen.

Wo Exportrekorde nicht mehr helfen

Zwar meldet die Regierung von Monat zu Monat neue Exportrekorde und damit Devisen-Einahmen, die auch durch den wieder anziehenden Tourismus wachsen. Allerdings steigen die Importpreise für Energie und andere Bezüge weitaus schneller. Erst am Dienstag teilte die Notenbank mit, dass sie weitere 1,8 Milliarden Devisen an staatliche Unternehmen verkauft habe, vor allem an den Energiekonzern Botas.

Im Ergebnis wächst das Leitungsbilanzdefizit und damit der Bedarf an Devisen, anstatt zu schrumpfen, wozu niedrige Zinsen nach vielfach wiederholter Auffassung Erdogans führen sollen. Für große immer größere Teile der Bevölkerung wird das bei auf Jahressicht verdoppelten Preisen für Lebensmittel und Wohnen zu einem echten Problem.

Kein Trost für die Lira

Obwohl die geldpolitische Misere und die Inflationsanstieg schon lange vor dem Kriegsausbruch im vergangenen Jahr begann, weist Erdogan dem Krieg die Schuld dafür zu. „Wenn es in der Region keinen Zusammenstoß gegeben hätte, hätten die Menschen die konkreten Vorteile unseres Wirtschaftsprogramms spüren können“, sagte er und setzte hinzu: „Hoffentlich sind wir in den ersten Monaten des nächsten Jahres an diesem Punkt.“ Das wäre dann nicht mehr weit vom letztmöglichen Zeitpunkt für die Wahlen entfernt.

Mehr zum Thema 1/

Analysen bezweifeln die präsidialen Versprechen auf schnelle Besserung. Dass der Preisdruck auch in der Türkei mit Blick auf 2023 allmählich nachlassen sollte und damit zumindest theoretisch Spielraum für eine lockerere Geldpolitik biete, „dürfte für die Lira hingegen unter geldpolitischen Aspekten kein wirklicher Trost sein“, schreibt hingegen Lira-Expertin Sandra Striffler von der DZ-Bank. Selbst wenn die Inflation bis dahin auf die am Markt erwarteten Rate von 27 Prozent falle, sei das immer noch „Lichtjahre“ vom 5-Prozent-Inflationsziel der Notenbank entfernt.

Thomas Meißner von der Landesbank Baden-Württemberg vermag der Argumentation Erdogans, die Inflation sei in einem „technischen“ Sinne nicht der Hauptgrund für die Probleme des Landes, nicht zu folgen. „Die Führung der Türkei erweckt immer mehr den Eindruck, die Probleme des Landes nicht zu verstehen, ganz zu schweigen von der Aussicht darauf, dass diese Probleme dann gelöst werden könnten“, sagte er der F.A.Z., und fügte hinzu: „Die Situation in Ankara und am Bosporus gleicht immer mehr derjenigen zu Beginn der Ära Erdogan, als er ein Land übernahm, dessen Währung zu den schwächsten weltweit zählte.“