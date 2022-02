7,5 Prozent : Inflation erreicht Rekordniveau in den USA

Seit 40 Jahren war die Teuerung in den Vereinigten Staaten noch nie so hoch wie jetzt. Die Amerikaner sehen darin eine Entwicklung, für die Präsident Joe Biden die Verantwortung trägt. Doch gibt es auch Anzeichen, dass der Preisdruck punktuell abnimmt.

Blick auf die Börse an der Wall Street in New York Bild: AP

Die amerikanische Verbraucherpreisindex CPI lag im Januar um 7,5 Prozent höher als vor einem Jahr. Das ist der größte Anstieg seit 40 Jahren. Im Januar allein waren die Preise um 0,6 Prozent geklettert, selbst wenn man die schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie herausrechnet. Die Preisentwicklung setzt die Federal Reserve unter Handlungsdruck und bringt Präsident Joe Biden in Bedrängnis. Denn die Mehrheit der Amerikaner gibt ihm die Schuld dafür. Zwei Drittel denken, er schenke der Preisentwicklung nicht genug Aufmerksamkeit, ergab eine Umfrage des Fernsehsenders CBS.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Biden kann sich nicht darauf berufen, dass es vielen Ländern so geht. Zwar klagen auch die Bürger Europas über höhere Preise, doch die Inflation in der Eurozone liegt beständig unter der amerikanischen. Die unterschiedliche Krisenpolitik ist der Hauptgrund. In Europa bewirkten die Hilfen in der Regel, dass die Leute ihre Arbeitsplätze behielten. In den Vereinigten Staaten dagegen wurden die Arbeitnehmer gefeuert oder temporär freigestellt. Washington kompensierte die Lohnausfälle mit Schecks und einem eigenen Arbeitslosengeld vom Bund. Biden hatte früh in seiner Amtszeit ein 1,9 Billionen Dollar schweres Hilfspaket durchgesetzt, nachdem die Regierung schon unter Donald Trump umfangreiche Hilfen verteilt hatte.

Die Folge war, dass die amerikanischen Bürger im Schnitt in der Pandemie sogar ein höheres verfügbares Einkommen hatten als vor der Krise. In Europa dagegen stagnierte das Einkommen, zeigt eine vergleichende Auswertung der OECD-Chefökonomin Laurence Boone. Das erklärt, dass das Konsumniveau in den USA nun wieder das Vorkrisenlevel erreicht hat. In der Eurozone dagegen ist das alte Niveau noch nicht ganz erreicht.

Nachfrage in Amerika steigt

Allerdings gibt es eine wichtige Besonderheit: Die Amerikaner haben ihren Konsum umgeschichtet weg von Dienstleistungen hin zu Gütern und vor allem langlebige Wirtschaftsgüter wie Autos. Deren Nachfrage lag generell deutlich höher als vor der Krise, während Dienstleistungen weniger gefragt waren. Das liegt nahe. Die Leute gingen wegen der Ansteckungsgefahr und staatlicher Auflagen weniger in Restaurants. Sie hörten auf zu reisen, schnitten sich die Haare selber und brauchten auch kein Taxi.

Dass vor allem asiatische Länder besonders strikte Covid-Maßnahmen erließen und damit die Lieferung vieler Güter unterbrochen wurde, registrierten sowohl die USA als auch die EU. Weil aber die amerikanische Politik mit ihren großzügigen Transfers einen Konsumboom für Güter ausgelöst hatte, stiegen deren Preise schneller. „Inflation in den USA ist zu einem bedeutenden Teil die direkte Konsequenz der Einkommenshilfen in Kombination mit unelastischem oder durchgerütteltem Angebot“, formulierte Boone in einem Vortrag.

Zwei Stellen auf einen Arbeitnehmer

Der unermüdliche Inflationswarner Larry Summers verweist allerdings noch auf einen anderen Aspekt, der die Preise treiben könnte. Es gab noch nie so viele offene Stellen und so wenige Bewerber. Jeder Arbeitslose konnte rein rechnerisch zwischen zwei vakanten Stellen aussuchen. Die Rekrutierungsbemühungen der Unternehmen spiegeln sich in höheren Löhnen. Die Arbeitskosten stiegen 2021 um 5 Prozent, die Zuwächse beschleunigten sich und dürften laut Summers weiter zulegen in diesem Jahr. Rund zwei Drittel der Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten sind Arbeitskosten. Wenn die Wirtschaft nicht plötzlich dramatisch produktiver wird oder die Firmen ihre zusätzlichen Arbeitskosten nicht auf ihre Kunden überwälzen können, dann treiben die Löhne die Preise, warnt Summers in einer „Washington Post“-Kolumne.

Anekdoten bestätigen Summers Sorge. Die Restaurant-Kette Chipotle mit knapp 3000 Filialen erhöhte die Preise im Dezember um 4 Prozent und will die Gerichte im Laufe des Jahres um weitere sechs Prozent verteuern, verriet Chef Brian Niccol am Mittwoch in einem Analystengespräch. „Wir sehen bisher keinen Widerstand gegen das aktuelle Preisniveau.“ Allerdings deuten die überraschend guten Zahlen von zwei Unternehmen auf eine jüngere Entwicklung, die Entlastung an der Preisfront bringen könnte. Der Fahrdienstleister Uber vermeldete stark gestiegene Kundenzahlen fürs letzte Quartal 2021, auch die Vergnügungsparks von Disney haben gemessen an der Besucherzahl zuletzt wieder Vorkrisenniveau erreicht. Gleichzeitig werden nach einem starken Rückgang der Infektionszahlen überall Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert. Das deutet darauf hin, dass Amerikaner ihren Konsum wieder normalisieren und damit den Nachfragedruck auf Güter wie Autos abmildern.