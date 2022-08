Inflation in den USA : Sanfte Hoffnung auf ein Ende der hohen Preissteigerungen

Tanken in Texas: Sprit ist wieder etwas billiger geworden – in den Vereinigten Staaten, und auch in Deutschland. Bild: Bloomberg

Die jüngsten Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten nähren die Hoffnung, dass die Teuerung dort ihren Höhepunkt erreicht hat: Der Verbraucherpreisindex (CPI) für alle Güter und Dienste stieg im Juli nicht weiter, nachdem die Preise im Vormonat noch 1,3 Prozent zugelegt hatten. Im Jahresvergleich lagen sie nur noch um 8,5 Prozent höher.

Die Inflationsrate hatte im Juni noch 9,1 betragen. Der um die stark schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie bereinigte Kerninflationswert stieg im Juli um 0,3 Prozent und damit weniger als im Juni mit 0,7 Prozent. Fachleute hatten eine deutlich höheren Zuwachs erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise um 5,9 Prozent (Kern-CPI).

Die überraschend positive Entwicklung beflügelte die amerikanischen Aktienbörsen, deren wichtigsten Indizes mit deutlichen Zuwächsen in den Börsenhandel gingen. Der Dow-Jones-Index der Industriewerte legte vorübergehend 1,3 Prozent zu auf 33.206 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog zeitweise 1,7 Prozent auf 4193 Zähler an. Der Wechselkurs des Dollar gab nach: Der Euro wurde im Handelsverlauf mit 1,0342 Dollar gehandelt.

Die Energiepreise wirken dämpfend

Vor allem sinkende Energie- und Benzinpreise in den Vereinigten Staaten haben die Inflation gedämpft. Seit knapp zwei Monate fallen die Preise an den Tankstellen, die als besonders wichtiger Indikator für die Preisentwicklung gelten. Gleichzeitig steigen die Kosten für Mieten deutlich und mindern damit den Entlastungseffekt. Generell zeigt sich im Monatsvergleich folgendes Muster: Güter werden tendenziell preiswerter, während sich Dienstleistungen verteuern. Globale Lieferprobleme werden kleiner und vermindern damit den Preisdruck auf Güter, während Dienste teurer werden, unter anderem wegen der Schwierigkeiten, geeignetes Personal auf dem alten Lohnniveau zu finden. Preise für Dienstleistungen aber sind oft hartnäckiger und bringen das Risiko, dass höhere Preise länger erhalten bleiben.

Dass die Teuerung nachlassen könnte, scheint auch der Eindruck viele Bürger zu sein: Dieser spiegelt sich in den Inflationserwartungen, die die Federal Bank of New York misst. Sie sind im Juli deutlich gesunken. Das ist wichtig, weil hohe Inflationserwartungen zusätzliche Lohn- und Preissteigerungsrunden provozieren und damit eine schwer zu bändigende Preisspirale nach oben auslösen könnten. Die Befragten sehen zwar hohe Inflation mit 6,2 Prozent im kommenden Jahr, dafür aber nur noch 3,2 Prozent in drei und 2,3 Prozent in fünf Jahren. Die Notenbank Federal Reserve (Fed) will die Inflation bei der Zielmarke von 2 Prozent sehen und hat weitere Zinsschritte für September und danach angekündigt.

Der Höhepunkt ist wohl erreicht

„Angesichts weiter nachgebender Preise an den Zapfsäulen und vermehrten Anzeichen für ein Überwinden der Lieferkettenproblematik sollte der Höhepunkt der US-Inflation mit einiger Sicherheit hinter uns liegen“, sagte LBBW-Ökonom Dirk Chlench: „Damit ist jedoch nicht gesagt, dass das Inflationsgespenst bald gebannt sein wird.“

Unterdessen ist die Inflation in Deutschland im Juli auch zurückgegangen – aber wohl nur vorübergehend. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Mittwoch eine erste Schätzung, nach der die deutsche Inflationsrate im Juli bei 7,5 Prozent lag, nach 7,6 Prozent im Juni und 7,9 Prozent im Mai. „Hauptursachen für die hohe Inflation sind nach wie vor Preiserhöhungen bei den Energieprodukten“, sagte Bundesamts-Präsident Georg Thiel: „Leicht dämpfend wirkten sich seit Juni 2022 zwei Maßnahmen des Entlastungspakets der Bundesregierung auf die Gesamtteuerung aus: das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt. Im Juli 2022 wurde zudem die EEG-Umlage abgeschafft.“