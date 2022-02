Höher als im Dezember : Inflation in Amerika steigt auf 7,5 Prozent

Im Dezember betrug die Teuerungsrate bereits 7 Prozent. Die Preissteigerung in den Vereinigten Staaten ist damit so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Blick auf die Börse an der Wall Street in New York Bild: AP

In den Vereinigten Staaten steigen die Preise weiter. Das amerikanische Büro für Arbeitsmarktdaten gab die Teuerungsrate für Januar mit 7,5 Prozent an. Das ist so hoch, wie in vier Jahrzehnten nicht. Der Preisauftrieb in den USA hatte sich in den vergangenen Monaten von hohem Niveau schon weiter beschleunigt. Im Dezember betrug die Teuerungsrate 7 Prozent. Das war die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent, hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent prognostiziert worden.

Den größten Beitrag zur gestiegenen Inflation leisteten Indizes für Lebensmittel, Elektrizität und Wohnraum. Nach 0,5 Prozent im Dezember verteuerten sich Lebensmittel um 0,9 Prozent im Januar. Kosten für Energie stiegen im vergangenen Monat ebenso um 0,9 Prozent gegenüber Dezember. Auf das Jahr gerechnet stiegen die Preise für Lebensmittel und Energie um 6 beziehungsweise 27 Prozent. Ohne die volatilen Preise für Lebensmittel, Energie und Wohnraum betrug die jährliche Teuerungsrate 6 Prozent.

Ende Januar hatte die amerikanische Notenbank Federal Reserve Wirtschaft und Finanzmärkte auf Leitzinserhöhungen im März und später ein Abschmelzen ihres Anleiheportfolios vorbereitet, das im Moment den Umfang von knapp neun Billionen Dollar hat. Zudem beendet die Fed ihre Politik der Quantitativen Lockerung schneller als bisher angekündigt. Eine Anhebung des Leitzinses wird nach Erwartung der Notenbanker „bald angemessen“ sein, hieß damals in der Stellungnahme der Fed.

Erste Marktreaktionen auf die unerwartet hohen Inflationszahlen ließen nicht lange auf sich warten. Da sich der Verdacht auf eine straffere Geldpolitik durch die Daten verdichtet, werden Aktien unattraktiver. Bis zum Nachmittag konnte der deutsche Leitindex Dax leichte Gewinne verbuchen, drehte aber als Reaktion auf die Daten 0,1 Prozent ins Minus. Dem Dollar-Index, der den Kurs zu den wichtigen Währungen widerspiegelt, verhalf die Inflation zu einem Kursplus von bis zu 0,4 Prozent auf 95,92 Punkte. Die Renditen von zehnjährigen US-Staatsanleihen wurden durch die Mitteilung auf bis zu 1,986 Prozent gedrückt, ihren höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Termingeschäfte auf amerikanische Börsenindizes deuteten nach Bekanntgabe der Zahlen zunehmend ins Negative. Anleger hatten zwar bereits mit einer anhaltend hohen Inflation gerechnet, wodurch die Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bereits den Tag über niedriger erwartet wurden. Vor allem der Index der Technologiebörse Nasdaq wird nun zur Eröffnung nochmals tiefer erwartet, mit minus 1,5 Prozent.