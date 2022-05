Neuer Höchststand : Inflation im Euroraum steigt im Mai auf 8,1 Prozent

Die Teuerung im Euroraum hat einen neuen Höchststand erreicht. Im Mai lag sie im Durchschnitt 8,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das teilte die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag nach einer ersten Schätzung mit. Im April hatte die Inflation noch bei 7,4 Prozent gelegen. Besonders stark verteuerten sich die Dinge des täglichen Bedarfs nach der europäischen Berechnungsmethode des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) in Estland. Dort kletterte die Inflation erstmals über die Marke von 20 Prozent.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft.

Auch in den anderen baltischen Staaten lag die Inflation deutlich über dem Durchschnitt. In Litauen betrug sie im Mai 18,5 Prozent und in Lettland 16,4 Prozent. Neu im Club der Länder mit zweistelligen Inflationsraten ist seit diesem Monat Griechenland mit 10,7 Prozent. In Deutschland stieg die Inflation nach europäischer Berechnungsweise auf 8,7 Prozent.

Haupttreiber waren wieder einmal die hohen Energiepreise. Sie stiegen laut Eurostat im Jahresvergleich um 39,2 Prozent, nach 37,5 Prozent im April. Auch für Lebensmittel, Alkohol und Tabak mussten Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Sie waren im Mai 7,5 Prozent teurer.

Preise könnten weiter steigen

Das Ende der Fahnenstange dürfte vorerst noch nicht erreicht sein. Dafür sprechen die steigenden Erzeugerpreise. Im Euroraum lagen sie im März durchschnittlich 36,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Neben den steigenden Energiepreisen treiben vor allem die anhaltenden Lieferengpässe wegen Chinas Null-Covid-Politik die Preise.

Die steigenden Kosten werden von den Unternehmen allerdings weitergegeben und kommen immer stärker beim Einzelhandel und damit auch bei den Verbrauchern an. Auch das in der Nacht zum Dienstag von der Europäischen Union beschlossene Ölembargo könnte die Energiepreise weiter steigen lassen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt ein Ende der Negativzinsen bis Ende September in Aussicht gestellt. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte sie zudem, der Einlagenzins könnte dann bei null oder auch „leicht darüber“ liegen. Derzeit liegt der Einlagezins bei minus 0,5 Prozent. Da die EZB schon in der Vergangenheit angekündigt hatte, nur schrittweise vorgehen zu wollen, könnte das heißen, dass Lagarde für Juli eine Anhebung des Einlagenzinses auf minus 0,25 Prozent plant, um dann bis Ende September bei null Prozent anzukommen.