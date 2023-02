Erste Schätzung : Inflation im Euroraum sinkt im Januar auf 8,5 Prozent

Die Inflation im Euroraum ist weiter gesunken. Wie das europäische Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Inflationsrate im Januar bei 8,5 Prozent. Im Dezember hatte sie 9,2 Prozent betragen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, verharrte im Januar auf 5,2 Prozent. Sie liegt damit auf dem höchsten Wert seit der Euro-Einführung und zeigt, dass der Preisauftrieb nicht nur Energie und Rohstoffe betrifft.

Rückläufig waren die Teuerungsraten für Energie, Industriegüter, aber auch Dienstleistungen. Lebensmittel verteuerten sich dagegen im Schnitt sogar noch stärker als im Dezember.

„Die Inflationszahlen zu Jahresbeginn zeigen es einmal mehr: Die Zielmarke von 2 Prozent liegt für die EZB noch in weiter Ferne“, kommentierte Fritzi Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der KfW, die Zahlen. Bei dieser Größenordnung sei am Ende unerheblich, dass Anpassungen des Wägungsschemas und Änderungen bei den staatlichen Energiemarktinterventionen die Preismessung im Januar stark beeinflusst hätten.

„Denn entscheidend für die Ausrichtung der Geldpolitik ist vielmehr, wie sich der Inflationsdruck in der Breite der Wirtschaft entwickelt“, sagte die Ökonomin. Die Kerninflationsrate werde wohl in 2023 hartnäckig hoch bleiben. Das bewirkten verbesserte Konjunkturaussichten, der enge Arbeitsmarkt, hohe Lohnforderungen und ein hoher Anteil europäischer Unternehmen, die mit weiter steigenden Verkaufspreisen rechneten: „Auch wenn das Tempo des Verbraucherpreisanstiegs in den nächsten Monaten aufgrund sinkender Beiträge der Energiepreisinflation deutlich nachlässt, sind weitere Zinsschritte der EZB wegen der beharrlich hohen Kerninflation unerlässlich.“

Ende vergangenen Jahres war die Rate unter anderem wegen zahlreicher staatlicher Eingriffe in die Energiepreise in verschiedenen Euroländern etwas zurückgegangen. Im Oktober hatte sie mit 10,6 Prozent den vorerst höchsten Stand erreicht gehabt und war dann im November auf 10,1 und im Dezember auf 9,2 Prozent gesunken. Ökonomen hatten zum Teil erwartet, dass die Rate im Januar wieder etwas ansteigt. Das scheint sich aber nicht bewahrheitet zu haben.

Ein Grund für die rückläufigen Inflationsraten im vorigen Jahr waren die wieder etwas niedrigeren Energiepreise gewesen sowie Hilfsprogramme der Regierungen für Haushalte. In Deutschland beispielsweise hatte der Staat den Dezember-Abschlag bei der Gasrechnung für Haushalte übernommen. Die Statistiker hatten entschieden, das recht weitgehend bei der Berechnung der Dezember-Inflationsrate zu berücksichtigen. Dieser Effekt ist nun im Januar herausgefallen.

Die Entwicklung in den einzelnen Euroländern war recht unterschiedlich. So stieg die Rate beispielsweise in Lettland auf 21,6 Prozent. Auch in Spanien, Frankreich und Österreich legte sie zu. Deutlich rückläufig war sie dagegen beispielsweise in Italien, von 12,3 auf 10,9 Prozent.

Der Ölpreis war im Januar wieder etwas höher gewesen als zeitweise im Dezember. Gleichwohl sind die Energiepreise insgesamt nicht so gestiegen, wie vor dem Winter befürchtet worden war. Bei Lebensmitteln ist es unterschiedlich: Bei manchen war der Preisanstieg zuletzt nicht mehr so stark wie zeitweise im vorigen Jahr. Andere, wie beispielsweise Zucker, wurden erst mit etwas Zeitverzögerung deutlich teurer. Im Schnitt aber hat der Preisanstieg sogar weiter zugelegt.

Papier hingegen war nach einem extremen Preisanstieg im vorigen Jahr zuletzt sogar wieder etwas günstiger geworden – weil die Papierfabriken mit dem gesunkenen Gaspreis einen geringeren Energieaufschlag verlangten.

Keine Inflationsrate aus Deutschland veröffentlicht

Eine Besonderheit bei der Inflationsrate gab es diesmal in Deutschland: Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat keine eigene Inflationsrate für Januar verkündet. Das soll voraussichtlich in der kommenden Woche passieren. Begründet wurde das mit Software-Problemen. Diese sollen im Zusammenhang mit einer „Revision“ aufgetreten sein, einer regelmäßig vorgenommenen Rebasierung des Verbraucherpreis-Indexes. Schon die einzelnen Bundesländer hatten Schwierigkeiten, ihre Inflationsraten zu berechnen.

Das europäische Statistikamt Eurostat, das normalerweise den Wert aus Deutschland braucht, um die europäische Inflationsrate auszurechnen, hat deshalb mit einer Schätzung für Deutschland gearbeitet, die aber nicht veröffentlicht werden soll.

Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, sagte, so etwas habe er in der langen Zeit seiner Berufstätigkeit noch nicht erlebt. Er äußerte kein Verständnis dafür, dass, wenn es eine Schätzung für Deutschland gebe, mit der Eurostat jetzt arbeite, diese nicht veröffentlicht werde.

Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsrate im Laufe des Jahres weiter sinken wird. Das muss aber nicht bedeuten, dass die Inflation damit weitgehend verschwindet. In vielen Prognosen wird damit gerechnet, dass die Teuerung im Jahresdurchschnitt bei 5 bis 7 Prozent verbleibt.

Wie reagiert die Europäische Zentralbank?

Diese weitere Entwicklung der Inflation ist auch für die Europäische Zentralbank wichtig: Am Donnerstag trifft sich der EZB-Rat, um über die künftige Geldpolitik der Notenbank des Euroraums zu entscheiden. Es wird damit gerechnet, dass die EZB die Zinsen abermals um 0,5 Prozentpunkte anhebt. Zudem dürfte sie Details zu Reduzierung ihrer billionenschweren Anleihebestände veröffentlichen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt beim Jahresauftakt der Deutschen Börse recht klar gesagt, die Zinsen müssten weiter steigen. Ähnlich hatte sich Bundesbankpräsident Joachim Nagel geäußert. Es hatte aber auch schon Stimmen aus dem EZB-Rat gegeben, die etwas zurückhaltender klangen.

Jari Stehn, Europa-Chefvolkswirt der Investmentbank Goldman Sachs, sagt nun eine Zinserhöhung der EZB um jeweils 0,5 Prozentpunkte im Februar und März vorher – sowie eine vorerst letzte Zinserhöhung im Mai um 0,25 Prozentpunkte.