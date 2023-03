Die Inflation im Euroraum lag im Februar bei 8,5 Prozent. Das hat das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mitgeteilt. Im Januar hatte die Rate bei 8,6 Prozent gelegen, im Dezember 2022 bei 9,2 Prozent.

Damit liegt die Teuerung im Euroraum weiterhin weit oberhalb des Ziels der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat angekündigt, dass die Notenbank die Absicht habe, bei der nächsten Sitzung des EZB-Rates in zwei Wochen am 16. März die Leitzinsen noch einmal um 0,5 Prozentpunkte anzuheben. Bundesbankpräsident Joachim Nagel erklärte, damit dürfe es dann aber keinesfalls schon vorbei sein mit den Zinserhöhungen. Zudem fordert er, die Bestände der Notenbanken an Anleihen aus den Anleihekaufprogrammen schneller als geplant zu reduzieren. Wenn die Inflation sich als so hartnäckig erweise, sagte Nagel, müsse die Geldpolitik eben noch hartnäckiger sein.

Höhere Inflationsraten in Frankreich und Spanien

Während sich bei den Energiepreisen nach einem enormen Anstieg im vergangenen Jahr eine gewisse Beruhigung abzeichnet und bei den Nahrungsmitteln die Entwicklung uneinheitlich ist, legen mittlerweile auch die Preise für Dienstleistungen zum Teil spürbar zu. Zudem machen sich in mehreren Euroländern politische Eingriffe, die entweder begonnen oder beendet werden, für die Inflationsrate bemerkbar. Zum Teil steigen nun auch die Löhne als Reaktion auf die hohe Inflation deutlich, wenn auch oft nicht ganz um die Höhe der Inflation, sodass die Reallöhne, also die Löhne nach Abzug der Inflation, eher rückläufig sind. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hat zumindest angedeutet, dass in der Notenbank sehr aufmerksam verfolgt werde, ob daraus eine neue Kostenwelle entstehe.

In Deutschland hatte die Inflationsrate nach nationaler Berechnungsweise im Februar bei 8,7 Prozent verharrt. Nach der europäischen Berechnungsweise des Harmonisierten Verbraucherpreis-Index (HVPI) allerdings ist sie leicht gestiegen, von 9,2 auf 9,3 Prozent. Das Statistische Bundesamt hatte den Verbraucherindex für die nationale Berechnungsweise zuletzt einer Revision unterzogen und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die Inflationsraten beider Berechnungsweisen stärker voneinander abweichen. Für die Geldpolitik wird die europäische Berechnungsweise berücksichtigt, das sind aktuell die höheren Werte.

Auch die großen Euroländer Frankreich und Spanien hatten für Februar höhere Inflationsraten gemeldet. In Frankreich stieg die Inflationsrate von 7 auf 7,2 Prozent. In Spanien, das unter den Euroländern eine Zeit lang eine ungewöhnlich niedrige Inflation gehabt hatte, legte die Rate von 5,9 auf 6,1 Prozent zu.

Am Anleihemarkt hatten bereits die teils unerwartet hohen Inflationsraten einiger Euroländer Spekulationen auf ein schärferes Vorgehen der EZB beflügelt. Die Rendite der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit erreichte in diesem Zuge zeitweise den höchsten Stand seit dem Jahr 2011.

Im März könnte ein technischer Effekt die Rate senken

Der März könnte nun hinsichtlich der Inflation ein spannender Monat werden: Dann könnten die Inflationsraten spürbar zurückgehen, so hoffen zumindest Ökonomen.

Der Grund ist ein sogenannter statistischer Basiseffekt: Vor einem Jahr stiegen im März, unmittelbar nach Beginn des Ukrainekriegs, die Energiepreise außergewöhnlich kräftig. Seither ist die Inflationsrate, bei der jeweils das aktuelle Niveau der Verbraucherpreise in einem Monat mit dem im Vorjahresmonat verglichen wird, besonders hoch.

Von März an aber wird das aktuelle Niveau der Energiepreise mit dem aus der Zeit nach Kriegsbeginn verglichen. Dann fallen die Raten der Preissteigerung auf Jahressicht nicht mehr ganz so hoch aus. Jens Ulbrich, der Chefvolkswirt der Bundesbank, erwartet jedenfalls vom Frühjahr an über die Energiepreise eine gewisse Beruhigung der „Headline inflation“, also der Gesamtinflationsrate.