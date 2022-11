Auch auf europäischer Ebene : Inflation im Euroraum sinkt auf 10,0 Prozent

Nicht nur in Deutschland geht die Inflation im November zurück, auch im Euroraum insgesamt. In einigen Euroländern ist die Entwicklung der Teuerung dabei besonders spektakulär. Was steckt dahinter?

Die Europäische Zentralbank will am 15. Dezember entscheiden, wie es mit den Zinserhöhungen weitergeht. Grundlage soll eine revidierte Inflationsprognose sein. Bild: dpa

Die Inflation im Euroraum lag im November bei 10,0 Prozent. Das hat das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch aufgrund einer ersten Schätzung mitgeteilt. Im Oktober hatte die Inflationsrate noch 10,6 Prozent betragen.

Wie in Deutschland so machen sich auch im Euroraum insgesamt die Folgen des gesunkenen Ölpreises bemerkbar. Die Energiepreise sind zwar nach wie vor deutlich höher als vor Jahresfrist, gegenüber dem Oktober aber gab es im November einen Rückgang. In einigen Euroländern haben auch politische Eingriffe die Inflation künstlich gedrückt. Die Preise für Nahrungsmittel dagegen sind auch von Monat zu Monat weiter gestiegen.

Unter Ökonomen gibt es derzeit eine Debatte, ob der Höhepunkt der Inflation schon überschritten ist. Dafür könnte sprechen, dass die Ölpreise in nächster Zeit nicht mehr so steigen werden wie in der zurückliegenden Phase nach der Pandemie. Allerdings ist die weitere Entwicklung der Energiepreise insgesamt sehr ungewiss. Viele Unternehmen wollen zudem höhere Preise, die ihnen selbst entstehen, in den nächsten Monaten noch an ihre Kunden weitergeben. Der wirtschaftliche Abschwung könnte es ihnen aber zunehmend schwerer machen, höhere Preise durchzusetzen.

Starker Rückgang der Inflation in den Niederlanden

Je nach Euroland ist die Entwicklung durchaus sehr unterschiedlich. Einen starken Rückgang der Teuerung verzeichneten die Niederlande. Hier war die Inflation in den vergangenen Monaten allerdings auch außergewöhnlich hoch im Vergleich zu anderen Euroländern gewesen. Jetzt im November ging die Inflationsrate von 16,8 auf 11,2 Prozent zurück. In Frankreich, das in letzter Zeit auch wegen politischer Eingriffe immer die niedrigste Inflationsrate unter allen Eurostaaten gehabt hatte, verharrte die Inflationsrate im November bei 7,1 Prozent, wie das französische Statistikamt Insee am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit einem leichten Rückgang auf 7 Prozent gerechnet. Die Inflation in Spanien sank im November überraschend auf 6,8 Prozent, verglichen mit 7,3 Prozent im Oktober.

In Österreich dagegen ist die Inflationsrate sogar leicht gestiegen, um 0,1 Prozentpunkte auf 11,1 Prozent. Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas zufolge hat sich der Preisauftrieb bei den wichtigsten Inflationstreibern Haushaltsenergie und Treibstoffe gleichwohl auch in Österreich zuletzt etwas abgeschwächt.

In Deutschland war die Inflationsrate nach der nationalen Rechenweise des Verbraucherpreisindex (VPI) von 10,4 auf 10,0 Prozent gefallen. Nach der europäischen Berechnungsweise des Harmonisierten Verbraucherpreis-Index (HVPI), der für den Vergleich mit anderen Ländern verwendet wird und auch für die europäische Geldpolitik maßgeblich ist, lag die deutsche Inflation im November bei 11,3 Prozent und damit oberhalb des europäischen Durchschnitts.

Anhaltspunkte dazu, welche Waren und Dienstleistungen billiger oder teurer wurden, verraten die schon detaillierter veröffentlichten Zahlen aus dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Besonders auffällig ist dort die Entwicklung der Energiepreise. Hier war gegenüber dem Vorjahresmonat weiter ein hoher Anstieg zu verzeichnen, um 43,5 Prozent. Gegenüber dem Vormonat Oktober waren die Preise im November aber niedriger, hier gab es einen Rückgang um 2,7 Prozent. Entsprechend war auch der Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat nicht mehr so stark wie noch im Oktober.

Heizöl ist stark im Preis gesunken

Diese Entwicklung der wieder etwas günstigeren Energie war besonders auffällig beim Heizöl. Hier gingen die Preise im November gegenüber dem Oktober um 9,8 Prozent zurück. Beim Diesel sanken die Preise gegenüber dem Vormonat um 7,8 Prozent, beim Benzin um 4,4 Prozent – für Kraftstoff insgesamt um 5,3 Prozent. Eine bemerkenswerte Veränderung; gleichwohl liegen alle diese Preise weiterhin deutlich höher als vor einem Jahr.

Die Preise für Nahrungsmittel hingegen stiegen im Schnitt weiter. Gegenüber dem Vormonat lag der Preisanstieg bei 0,9 Prozent, gegenüber dem Vorjahresmonat bei 21 Prozent. Obst und Gemüse waren im November etwas günstiger als im Oktober, dagegen sind Molkereiprodukte und Eier noch mal teurer geworden. Gegenüber dem Vorjahresmonat gab es besonders drastische Preissteigerungsraten für Speiseöle und -fette mit plus 41,9 Prozent, für Molkereiprodukte und Eier mit plus 34,8 Prozent und für Brot- und Getreideerzeugnisse mit plus 22,4 Prozent.

Die Preise für Dienstleistungen gingen in NRW gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent zurück. Das ist bemerkenswert, auch wenn es gegenüber dem Vorjahresmonat immer noch einen Anstieg bedeutete. Gegenüber dem Vormonat saisonal stark rückläufig waren unter anderem die Preise für Pauschalreisen, dort gab es ein Minus von 25,3 Prozent.

In der Europäischen Zentralbank wird darüber diskutiert, wie stark die Notenbank im Dezember die Zinsen anheben soll. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte bislang keinen Zweifel daran gelassen, dass es eine weitere Zinserhöhung geben soll. Allerdings hatte sie stets hervorgehoben, das weitere Vorgehen werde von Sitzung zu Sitzung nach der Datenlage entschieden. Die nächste Sitzung des EZB-Rates ist am 15. Dezember. Die Mehrheit der Ökonomen rechnete zuletzt in einer Umfrage mit einem Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte. Auch die Commerzbank, die lange von einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte ausgegangen war, hat in dieser Woche ihre Zinsprognose nach unten revidiert.

Die EZB-Präsidentin hatte am Montag vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments hervorgehoben, sie würde noch nicht sagen, dass die Inflation im Euroraum ihren Höhepunkt bereits erreicht habe. Sie warnte auch, man solle den Gaspreisrückgang an den Märkten mit Vorsicht interpretieren. Die erste Schätzung zur Inflation im Euroraum für November will das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch veröffentlichen. Im Oktober hatte die Euroinflation bei 10,6 Prozent gelegen.