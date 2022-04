Neuer Rekord : Inflation im Euroraum im April liegt bei 7,5 Prozent

Nicht nur in Deutschland, auch im Euroraum insgesamt steigt die Inflation im April weiter. In immer mehr Euroländern sind die Inflationsraten jetzt zweistellig. In Estland sind es inzwischen sogar 19 Prozent. Droht das auch für Deutschland?

Auch im April sind die Preise im Euroraum weiter kräftig gestiegen. Wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Inflationsrate im Euroraum im April bei 7,5 Prozent. Im März hatte sie 7,4 Prozent betragen, im Februar 5,9 Prozent. Inflationsraten von mehr als 7 Prozent hatte es zuvor seit Bestehen der europäischen Gemeinschaftswährung noch nicht gegeben.

Damit bewegt sich die Inflation im Euroraum insgesamt aktuell in einer ähnlichen Größenordnung wie in Deutschland. Dort hatte das Statistische Bundesamt am Donnerstag eine erste Schätzung von 7,4 Prozent veröffentlicht. Nach der europäischen Berechnungsweise des Harmonisierten Verbraucherpreis-Index liegt die deutsche Inflation sogar schon bei 7,8 Prozent. Es gibt aber längst auch Euroländer mit ganz anderen Inflationsraten: An der Spitze standen zuletzt die baltischen Staaten und die Niederlande mit zweistelligen Inflationsraten, jetzt ist auch die Slowakei dazugekommen: In Estland liegt die Rate jetzt bei 19 Prozent, in Litauen bei 16,6 Prozent, in Lettland bei 13,2 Prozent, in den Niederlanden bei 11,2 Prozent und in der Slowakei bei 10,9 Prozent.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält es für möglich, dass Deutschland bei einem Gasembargo gegen Russland zumindest in die Nähe zweistelliger Inflationsraten geraten würde. Ein mögliches Ölembargo gegen Russland trieb am Freitag des Ölpreis.

In Frankreich lag die Inflation lange ungewöhnlich niedrig, möglicherweise auch aufgrund einiger politischer Eingriffe vor der Wahl. Jetzt meldet Frankreich gleichwohl für April einen Anstieg von 5,1 auf 5,4 Prozent. Preisauftrieb kam laut Statistikamt Insee vor allem von steigenden Kosten für Energie, die sich im Jahresvergleich um 26,6 Prozent verteuerte. Die Preise für frische Lebensmittel legten ebenfalls überdurchschnittlich stark zu. Industriell gefertigte Güter verteuerten sich dagegen etwas weniger stark.

Preisanstieg bei Energie lässt etwas nach

Gegenüber dem Vorjahr sind europaweit die größten Preissteigerungen weiter bei der Energie, vor allem bei Heizöl, Benzin und Diesel zu beobachten. Allerdings sind diese Preise im Vergleich zum März dieses Jahres zum Teil gefallen. Vor allem der Ölpreis hatte wieder etwas nachgegeben, das wirkte sich auf viele andere Preise aus. Kurzfristig sind jetzt unter anderem Nahrungsmittel spürbar teurer geworden, aber auch Reisen.

„Wenig überraschend hat sich Energie im Vorjahresvergleich abermals kräftig verteuert, auch wenn der Preisanstieg etwas nachgelassen hat“, kommentierte DZ Bank-Analyst Christoph Swonke die jüngsten Entwicklungen der Preise. „Eine immer größere Rolle bei der Inflation nehmen Nahrungsmittel sowie Güter und Dienstleistungen ein, insbesondere bei den Lebensmitteln zeigt sich die unmittelbare Auswirkung des Ukrainekriegs.“ Es gebe vermehrt Lieferengpässe und die Erwartung, dass die Ernten vor allem in der Ukraine in diesem Jahr viel geringer ausfallen als sonst. Das stresse die Nahrungsmittelmärkte. Angesichts der weltweiten Lieferkettenproblematik und der Diskussion um die Energiesicherheit aufgrund des unklaren Fortgangs des Ukraine-Kriegs werde die Teuerung auch in den kommenden Monaten auf hohem Niveau bleiben: „Eine Entspannung ist nicht in Sicht.“

Bislang zaudert die Europäische Zentralbank (EZB) noch, zügig gegen die hohe Inflation einzuschreiten. Die offizielle Linie ist, dass man auf der nächsten geldpolitischen Sitzung am 9. Juni aufgrund der vorliegenden Daten entscheiden will, die Anleihekäufe im dritten Quartal, also den Monaten Juli bis September einzustellen und „einige Zeit danach“ die Zinsen anzuheben. „Einige Zeit danach“ könne sowohl eine Woche später heißen, als auch einige Monate danach, hatte EZB-Präsident Christine Lagarde gesagt.

EZB könnte im Juli die Zinsen anheben - aber sicher ist das noch nicht

Es gab jetzt aber vermehrt Stimmen aus der EZB, und zwar nicht nur von einzelnen nationalen Gouverneuren, sondern auch aus dem Direktorium, die für eine erste Zinserhöhung noch im Juli plädieren. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte Zinserhöhungen im Juli als „möglich“ bezeichnet. Dann könnte man offenbar die bisherige Kommunikation der Notenbank auch so deuten, dass die letzten Käufe neuer Anleihen schon im Juni getätigt werden könnten und nach der geplanten Reihenfolge der Weg für Zinserhöhungen im Juli dann frei ist – oder dass eben beides im Juli stattfindet.

Die Finanzmärkte sind jetzt zum Teil etwas zuversichtlicher, dass die EZB bald handeln wird. Die Investmentbank Goldman Sachs jedenfalls hat ihre Prognose für die weitere Zinsentwicklung nach oben korrigiert: Sie erwartet jetzt, dass die EZB schon im Juli ihre Leitzinsen um 0,25 Prozent anhebt, gefolgt von weiteren Zinserhöhungen im September und Dezember und weiteren vier Schritten im kommenden Jahr 2023.

Darüber hinaus rechnen die Goldman-Sachs-Ökonomen damit, dass die EZB voraussichtlich im Juni über die Beendigung ihres Anleihekaufprogramms zum Ende des zweiten Quartals entscheiden wird. Die Ökonomen führen diese Prognose unter anderem auf eine bessere Wachstumsentwicklung als erwartet im Euroraum, einen weiterhin starken Inflationsdruck und jüngste Aussagen der EZB zu hohen Inflationserwartungen zurück.

Ulrich Kater, Ökonom der Deka-Bank, kommentierte: „Der Inflationswecker klingelt schon seit einiger Zeit, die EZB hatte bisher nur immer auf die Schlummertaste gedrückt – das ist jetzt vorbei, die Zentralbank wird handeln.“