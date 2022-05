Börsenwoche : Die Märkte holen Luft und tauchen wieder ab

Der Zinsschritt der amerikanischen Fed war nicht so schlimm wie gedacht. Dennoch trauen die Märkte den Vorhersagen der Zentralbanken weiterhin nicht so richtig. Auf dem Spiel steht die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik.

Jerome Powell dreht den Geldhahn zu. Alle hatten damit gerechnet, die amerikanische Notenbanker der Federal Reserve (Fed) hatten entsprechendes verlautbaren lassen. Ungewissheit bestand lediglich darüber, wie ruckartig Powell am Hahn dreht. Die Leitzinsen um 50 Basispunkte zu erhöhen, war schon der größte Schritt seit mehr als 20 Jahren. Die hohe Inflation von 8,5 Prozent im März ließ aber manche schon davon ausgehen, dass die Fed ihre Leitzinsen um beispiellose 75 Basispunkte erhöhen würde. Am Mittwoch war die Erleichterung groß, als Powell die weniger drastische Erhöhung ankündigte. Die amerikanischen Aktienindizes sprangen um 3 Prozent in die Höhe. Noch immer kann investiert werden, noch immer würde die Inflation alles auffressen, was nicht in Sachanlagen steckt – so zumindest der erste Gedanke.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Nachdem sie am Mittwoch Luft holen durften, gingen die Börsen am Donnerstag bald wieder auf Tauchgang. Auch in Deutschland hatte der Dax 2,2 Prozent höher eröffnet. Sowie allerdings das Klingen der Eröffnungsglocke an der Wall Street näher rückte, schmolzen die Gewinne ab und drehten letztlich ins Minus. Als die „Daxe“ in Deutschland schon schliefen, fielen die amerikanischen Indizes in noch weitere Tiefen. Der Dow Jones fiel um mehr als 3 Prozent, der technologielastige Nasdaq sogar um 5 Prozent. Am Freitag ging es in Deutschland weiter nach unten, wenn auch nicht im selben Maße. Die Nachricht der Anleger: „Wir trauen dem Braten der Fed nicht.“

Wenn die Inflation dauerhaft hoch bleibt

Powell hatte am Mittwoch einer Erhöhung der Leitzinsen um 75 Basispunkte auch in den kommenden Sitzungen der Fed eine Absage erteilt. Was passiert aber nun, wenn die Inflation dauerhaft hoch bleibt? In der kommenden Woche veröffentlicht das amerikanische Büro für Arbeitsmarktstatistiken den Inflationsbericht für April. Wie belastbar Powells Aussagen sind, wird sich mitunter an ihnen entscheiden.

Auch Anleihehändler sind von der aktuellen geldpolitischen Vorgehensweise nicht überzeugt. Renditen von Anleihen steigen, wenn ihre Kurse fallen, sie also billiger zu haben sind. Folglich verkauften Anleger ihre Staatspapiere eher, als sich damit einzudecken. Zum Beginn der Woche rentierten zehnjährige deutsche Staatsanleihen mit 0,9395 Prozent. Am Freitag erreichte sie 1,09 Prozent, ihren höchsten Stand seit 2014. Staatspapiere mit zwei Jahren Laufzeit lagen am Montag noch bei 0,255 Prozent. Bis zum Freitag legten sie zu auf 0,330 Prozent. Die amerikanischen Pendants wiesen teilweise ähnliche Bewegungen auf. Zehnjährige US-Staatsanleihen begannen die Woche bei 2,928 Prozent Rendite und erreichten am Donnerstag ein zyklisches Hoch von 3,102 Prozent. Anleihen mit zwei Jahren Laufzeit hielten sich auf Wochensicht in etwa auf dem Niveau von 2,73 Prozent. Am Mittwoch war ihre Rendite bis 2,83 Prozent gestiegen. Nach dem Zinsentscheid brach sie auf 2,62 Prozent ein, stieg dann aber wieder.

Anleiheverkäufe geben Rätsel auf

Die Analysten von Unicredit waren über den Ausverkauf verwundert, da er nicht im Einklang mit dem vermeintlich zurückhaltenderen Kurs der Fed in Einklang stand. „Besonders erstaunlich ist, dass der drastische Renditeanstieg nicht von einem entsprechenden Anstieg der Leitzinserwartungen begleitet wurde, was sich auch in der starken Versteilerung der Renditekurven von Staatsanleihen zeigte“, schrieben sie in einem Kommentar am Freitag. Als Ursache vermuten sie unter anderem die Arbeitsmarktdaten der Vereinigten Staaten, die neben der Inflation einen wichtigen Teil der Entscheidungsgrundlage für die Fed darstellt. Mit Sorge wird die Entwicklung der Löhne betrachtet. Steigen sie, erhöht das den Inflationsdruck nochmals.

Die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten werfen auch ein Schlaglicht auf die Entscheidungen anderer Notenbanken. Die Bank von England erhöhte am Donnerstag ihren Leitzins von 0,75 auf 1 Prozent. Das große Fragezeichen ist und bleibt die Europäische Zentralbank (EZB). Gingen Analysten am Jahresanfang noch von einer Zinserhöhung erst im kommenden Jahr aus, richten sich die Blicke nun auf die EZB-Sitzung im Juli. Das Ende der Anleihekäufe scheint besiegelt, wenn man den Worten einiger EZB-Ratsmitglieder glaubt. Unklar sind noch das Tempo und die Größe der Zinsschritte, sollten sie den geschehen.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citibank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Das Beispiel der Fed zeigt: Es den Märkten recht zu machen wird in jedem Falle schwierig. Offensichtlich sollte dagegen sein, dass nichts zu tun keine Lösung ist. Sollte die EZB nicht einlösen, worüber viele ihrer Ratsmitglieder nun sprechen, riskiert sie ihre Glaubwürdigkeit und damit ihr Stabilitätsversprechen. Und nichts schreckt die Märkte so sehr wie fehlende Planbarkeit.