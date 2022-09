Inflation : Gekommen, um zu bleiben

Die Inflation ist mit Wucht in die Welt zurückgekehrt. Nachdem die Inflationsrate während mehrerer Jahrzehnte im historischen Vergleich sehr nie­drig war, steigt sie schneller und kräftiger als erwartet. Nach Schätzungen könnte die durchschnittliche Inflationsrate in der Welt in diesem Jahr 8 Prozent erreichen. In der Eurozone lag die Inflationsrate im August bei 9,1 Prozent, in Großbritannien bei 9,9 Prozent, und in den Vereinigten Staaten erreichte sie 8,3 Prozent. Hoffnungen, die Rate der Geldentwertung werde sich rasch wieder in die Nähe der von vielen Zentralbanken verfolgten Zielmarken von 2 Prozent bewegen, haben getrogen. Die Inflation droht zu einem hartnäckigen Phänomen zu werden.

Wie vor einem halben Jahrhundert steht am Anfang eine durch Krieg und andere Verwerfungen beschleunigte Verteuerung wichtiger Rohstoffe. Damals säte der Vietnamkrieg die Saat der Inflation, die anschließenden Ölschocks nach dem Jom-Kippur-Krieg und der iranischen Revolution wirkten wie ein Brandbeschleuniger. In unserer Zeit haben die Pandemie und der Ukrainekrieg erhebliche Verteuerungen von Energie und anderen knappen Rohstoffen und Zulieferungen bewirkt.