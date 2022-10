Steigende Kosten : Nicht jeden trifft die Inflation gleich

Für viele Menschen ist die Inflationsrate eine Zahl, die oft nur schwer greifbar ist. Von rund zehn Prozent geht das Statistische Bundesamt für September aus, im August waren es 7,9 Prozent. Doch was bedeutet diese Zahl genau im Alltag? Spätestens wenn beim wöchentlichen Einkauf der Kassierer plötzlich einen deutlich höheren Betrag nennt als sonst oder wenn die Rechnung für Strom und Gas eintrudelt, ist klar: Die hohen Preise treffen unsere Geldbörsen und Sparkonten und zehren enorm an den Nerven.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Doch nicht jeden trifft es gleich. Schließlich basiert die Inflationsrate auf einem durchschnittlichen Warenkorb, von dem der Konsum eines jeden Einzelnen abweicht. Der größte Teil des Einkommens entfällt üblicherweise auf das Wohnen. Lebensmittel, Energie und Kraftstoffe machen meist einen geringeren Anteil aus. Die Preise sind in diesen Kategorien in den vergangenen Monaten aber so stark gestiegen, dass sie am stärksten zur individuellen Inflation beitragen.