Steigende Kosten : Nicht jeden trifft die Inflation gleich

Für viele Menschen ist die Inflationsrate eine Zahl, die oft nur schwer greifbar ist. Von rund zehn Prozent geht das Statistische Bundesamt für September aus, im August waren es 7,9 Prozent. Doch was bedeutet diese Zahl genau im Alltag? Spätestens wenn beim wöchentlichen Einkauf der Kassierer plötzlich einen deutlich höheren Betrag nennt als sonst oder wenn die Rechnung für Strom und Gas eintrudelt, ist klar: Die hohen Preise treffen unsere Geldbörsen und Sparkonten und zehren enorm an den Nerven.

Doch nicht jeden trifft es gleich. Schließlich basiert die Inflationsrate auf einem durchschnittlichen Warenkorb, von dem der Konsum eines jeden Einzelnen abweicht. Der größte Teil des Einkommens entfällt üblicherweise auf das Wohnen. Lebensmittel, Energie und Kraftstoffe machen meist einen geringeren Anteil aus. Die Preise sind in diesen Kategorien in den vergangenen Monaten aber so stark gestiegen, dass sie am stärksten zur individuellen Inflation beitragen.

Wie hoch die Preissteigerungen für verschiedene Haushalte sind, damit beschäftigen sich die beiden Ökonomen Silke Tober und Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Jeden Monat veröffentlichen sie einen Inflationsmonitor und zeigen detailliert auf, wie hoch die Inflationsraten für unterschiedliche Personentypen wie etwa Familien oder Alleinstehende sind, zuletzt für die Inflationsdaten von August 2022. Für die F.A.S. hat das Institut zusätzlich ausgerechnet, wie sehr die Ausgaben in Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.

Die Zahlen geben einen hilfreichen Richtwert dafür, wie viel teurer der Alltag für jeden Einzelnen geworden ist. Der Fokus liegt auf den Kategorien Lebensmittel, Kraftstoffe und Haushaltsenergie. Ein möglicher Deckel auf die Preise von Strom und Gas, wie ihn die Bundesregierung zuletzt angekündigt hat, ist hier nicht eingerechnet.

Alleinlebende

Zwischen 1500 und 2000 Euro netto verdienen Alleinlebende typischerweise in Deutschland (für die Fachleute: gemessen als Medianhaushalt). 91 Euro mehr müssen Singles im Monat für Lebensmittel, Kraftstoffe und Energie ausgeben, verglichen zum August 2021. Dieser Betrag setzt sich so zusammen: Die Ausgaben für Lebensmittel sind um 31 Euro gestiegen. Für Kraftstoffe sind es 9 Euro mehr – wobei es hier zu bedenken gilt, dass im August noch der Tankrabatt galt. Für September könnte diese Belastung gestiegen sein. Genaue Daten dazu wird es erst in einigen Wochen geben.

Am höchsten fallen die Mehrausgaben bei der Energie aus. Hier bezahlen Alleinlebende monatlich 51 Euro mehr. Besonders jene, die eine Ölheizung haben, müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen und daraus nun 62 Euro mehr für die gesamte Hausenergie zahlen, zeigt die Analyse. Bei jenen mit einer Gasheizung, was etwa die Hälfte aller Haushalte in Deutschland betrifft, fällt der Anstieg mit 42 Euro etwas geringer aus. Denn sie profitieren noch von Verträgen mit niedrigeren Preisen aus dem Vorjahr.