Was sind Indexmieten?

Ein Indexmietvertrag gibt dem Vermieter die Möglichkeit, die Kaltmiete für eine Immobilie jährlich in dem Umfang zu erhöhen, in dem das allgemeine Preisniveau steigt. Grundlage ist der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes. Die Miete steigt nicht automatisch, der Vermieter muss über die Anhebung informieren. Anders als sonst bei Mieterhöhungen üblich, bedarf es aber keiner Zustimmung. Andere Mieterhöhungen, etwa wegen Modernisierungen, sind für die Vertragsdauer ausgeschlossen. Etwas anderes sind Staffelmietverträge. Dort wird schon im Vertrag festgelegt, wann die Miete in welchem Umfang steigt.

Was will die Politik?

Jahrelang waren Indexmieten politisch kein Thema, weil es kaum Inflation gab. Das hat sich geändert. Das Preisniveau stieg 2022 um 7,9 Prozent. Um diesen Prozentsatz können Vermieter mit einem Indexmietvertrag jetzt die Mieten anheben. Das ruft SPD und Grüne auf den Plan: Sie wollen die Erhöhungen deckeln. Aus Hamburg kam im vergangenen Jahr der Vorschlag, maximal eine Erhöhung um 3,5 Prozent im Jahr zu erlauben. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) begrüßte dies. Alternativ schlägt sie eine Kopplung an den Nettokaltmietenindex vor.