Geldanlage : So gefährlich können ETF werden

Vonovia, Deutschlands größter Wohnungskonzern, will es wissen: Am vergangenen Montag gab Vorstandschef Rolf Buch bekannt, dass sein Unternehmen ein weiteres Mal versuchen werde, mit dem Berliner Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen zu fusionieren. Beim ersten Mal, fünf Jahre ist das mittlerweile her, hatte Buch sich ohne Erfolg an einer feindlichen Übernahme des Konkurrenten versucht. Beim zweiten Mal, im Frühsommer dieses Jahres, war die Führung von Deutsche Wohnen zwar dafür, aber Hedgefonds waren dagegen – so zumindest stellt es Rolf Buch dar. Nun also, beim dritten Mal, soll es endlich klappen. Vonovia hat das Angebot noch einmal verbessert, der Vorstand gibt sich zuversichtlich.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Doch auch dieses Mal könnte die Sache knapp werden. Und zwar nicht, weil vor allem die ach so bösen Hedgefonds wieder etwas dagegen haben könnten oder weil es sich die Führung von Deutsche Wohnen auf einmal anders überlegt. Nein, stattdessen könnte es sein, dass die Fusion ausgerechnet an speziellen Fonds scheitert, mit denen viele Anleger in jüngster Zeit eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben.